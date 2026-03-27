Anunciaron los precios para los shows de BTS en Argentina

La organización del BTS World Tour Arirang en Argentina confirmó los valores oficiales de las entradas para los dos conciertos que se realizarán en octubre en el Estadio Único de La Plata. Las fechas pautadas son viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026, y la demanda por tickets -en especial de los sectores más cercanos al escenario- anticipa una venta con fuerte movimiento en los próximos días.

Según el plano de ubicaciones difundido por los promotores, las localidades se dividen en varias categorías de precio. Las más accesibles corresponden a las cabeceras norte y sur, con un valor de $225.000 más cargos. El campo general, que permite estar frente al escenario, tiene un costo de $350.000 más cargos.

Las secciones de platea A y B, ubicadas alrededor del sector central del estadio, se ofrecen a $390.000 más cargos, mientras que las entradas más caras corresponden a las plateas preferenciales A y B, con un valor de $425.000 más cargos.

La estructura del show, con un escenario central extendido hacia diferentes pasarelas, sugiere que los sectores cercanos ofrecerán una experiencia más inmersiva y serán las ubicaciones con mayor demanda. En el mapa también figuran dos accesos principales identificados como A y B, que conducen a distintos sectores del estadio.

Los organizadores invitaron a los fanáticos a registrarse para acceder a la preventa de tickets, cuya información se encuentra disponible en el sitio oficial del tour. También señalaron que los conciertos formarán parte de una gira global que visita varias ciudades de América Latina y otras regiones del mundo.

Con estos precios, la gira en Argentina se posiciona entre los conciertos de mayor valor del mercado local, reflejando tanto la expectativa por la presentación como los costos asociados a producciones de alto nivel internacional.