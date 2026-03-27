La Justicia de EE.UU. anuló la condena multimillonaria contra Argentina por el caso YPF

En una decisión histórica para el país, la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York anuló la condena dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska, que obligaba a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF. Fuentes oficiales en Buenos Aires y Washington confirmaron que el tribunal estadounidense resolvió revocar completamente el fallo anterior y devolver el caso para futuros procedimientos en línea con la nueva sentencia.

Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson señalaron que los demandantes no tenían reclamos válidos por daños derivados de un supuesto incumplimiento contractual. “Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y YPF no son admisibles conforme al derecho argentino”, expresaron en el documento oficial. También ratificaron que YPF no debía responder en la causa, punto que ya había sido definido en 2023.

Esta resolución implica un duro revés para Burford Capital, el estudio inglés que había adquirido los derechos de litigio por apenas 15 millones de euros y que ya había recaudado más de USD 300 millones vendiendo participaciones del juicio. Tras conocerse la noticia, la acción de Burford se desplomó más de 43% en Wall Street, reduciendo su valuación de USD 3.500 millones a apenas USD 809 millones.

Del lado argentino, la reacción oficial fue inmediata. El presidente Javier Milei celebró en redes sociales: “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible. Es histórico, el mayor logro jurídico de la historia nacional”. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el trabajo de los equipos legales: “Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida”.

El juicio, que se extendió por más de una década y atravesó cuatro gobiernos -Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei-, fue coordinado por la Procuración del Tesoro, hoy encabezada por Sebastián Amerio, junto al subprocurador Juan Stampalija.

Semanas atrás, la Cámara ya había frenado todas las causas derivadas del fallo inicial de Preska, a la espera de esta resolución. Con la decisión de hoy, esas demandas también quedarían sin efecto.

El Gobierno argentino había expresado confianza tras la audiencia de octubre, donde consideró que había logrado convencer al tribunal. La expectativa contemplaba tres posibles escenarios: la confirmación plena del fallo de Preska, su modificación parcial, o una revocación total. Finalmente ocurrió la opción más favorable para el país: el fallo fue revertido de manera completa.