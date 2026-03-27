"Ricky Martin, te admiro tanto”: Tini celebra su colaboración en la nueva versión de “Vuelve”

Tini Stoessel atraviesa un momento de expansión artística y lo celebra con el lanzamiento de “Vuelve”, una reinterpretación del clásico de Ricky Martin en la que participa junto a los emblemáticos Los Ángeles Azules. La artista expresó su emoción por formar parte del proyecto, al que definió como un verdadero sueño cumplido.

“Qué sueño cantar esta canción, ya salió Vuelve”, escribió Tini en sus redes sociales, acompañando el mensaje con emojis de emoción. En la misma publicación, la cantante destacó su admiración por Ricky Martin: “Te admiro tanto, gracias por haber pensado en mí”. También agradeció a Los Ángeles Azules: “Qué honor que sean parte y estar compartiendo esto juntos. Espero que la disfruten mucho, los amo”.

La nueva versión de “Vuelve” combina la esencia romántica del tema original con el sonido característico de la cumbia de Los Ángeles Azules y el pop contemporáneo de Tini. El resultado es una propuesta pensada para cruzar generaciones, renovada en energía y orientada al baile, con arreglos de metales, percusión y un ritmo más festivo que la versión inicial.

El videoclip acompaña esta estética con una puesta visual donde Tini luce distintos estilos: primero un conjunto negro con lentejuelas y luego un vestido claro con detalles rojos, corte asimétrico y aberturas laterales, enmarcado en un ambiente tropical. El look se completa con un peinado recogido y pulido que refuerza la identidad del proyecto.

Este lanzamiento se integra al proyecto actual de Ricky Martin, quien viene revisitando sus clásicos junto a nuevos referentes de la música latina. También se suma al presente musical de Tini, que continúa adentrándose en la cumbia, un género que en los últimos años creció de manera exponencial en la Argentina y domina las plataformas digitales con cifras récord de reproducciones.

Con “Vuelve”, Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules presentan una colaboración que reinterpreta un éxito histórico desde una mirada actual, uniendo generaciones y estilos en un lanzamiento que ya genera repercusión en toda la región.