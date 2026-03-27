"Cafayate Fantasy", la escandalosa boda de la que la habla el país

"Cafayate Fantasy" parece que se convertirá en una boda de pesadilla o tal vez todo lo contrario. Mientras algunos se preguntan cómo nadie vio nada...para tremendo evento, otros quieren saber los pormenores de la boda que llevó a un centenar de invitados a la reserva provincial de la Quebrada de las Conchas, qué además alquiló un espacio previo para recepcionar a los invitados, la preparación pre boda y lo que vivieron los novios.

Lo que para algunos puede ser un mal momento, que oscurece lo vivido en una tremenda fiesta de boda, para otros puede ser la mejor catapulta para su negocio.

Y esto se puede analizar bajo la lupa si sabemos quién es la novia.

Nacida en Buenos Aires, Nicky Pocoví creció bajo la influencia de sus padres, Verónica y Marcelo, y de sus tres hermanos. Desde joven mostró inclinación por los proyectos propios y por mantener independencia en su vida profesional.

Cursó sus estudios en un colegio porteño con calendario estadounidense, convencida de que su futuro académico estaría en Estados Unidos. En 2012 se instaló sola en Miami, donde completó dos carreras en la University of Miami: Periodismo y Producción de Medios Audiovisuales. Esa formación fue la base para su posterior especialización en posicionamiento de marcas.

Tras graduarse en 2016, regresó a Argentina y comenzó a trabajar en relación de dependencia, experiencia que la impulsó a iniciar su propio camino empresarial. Su primer proyecto fue We Are Glit, una marca de glitter y maquillaje brillante que logró presencia online en todo el país, puntos de venta en la Ciudad de Buenos Aires, distribución mayorista al interior y participación en eventos.

Durante la pandemia, y con la expansión del comercio electrónico, Pocoví volvió a enfocarse en el mercado estadounidense. Así nació Not Your Mona, su emprendimiento de anteojos de diseño, caracterizado por la calidad de sus productos y su packaging multifuncional, cuya funda puede utilizarse como cartera o billetera.

Con este nuevo proyecto, la joven empresaria porteña afianza su presencia en el exterior mientras sigue ampliando su trayectoria en el desarrollo y posicionamiento de marcas.

Hoy, conocida en el mercado local por "Cafayate Fantasy".