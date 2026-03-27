Fórmula 1: Franco Colapinto quedó en el puesto 17 en la segunda práctica de Japón

La aceptable impresión inicial de la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón viró hacia una en deuda en la segunda tanda de pruebas de la tercera fecha del calendario de Fórmula 1. De 16º en el tanda inaugural en Suzuka, pasó a 17º en la siguiente, y de estar a 1s695/1000 de la vanguardia y a 383 milésimas de Pierre Gasly, pasó a quedar a 2s305/1000 del mejor y a 704 milésimas de su compañero en Alpine en la segunda hora de ensayo.

Se trata de la primera experiencia deportiva del argentino en el país de extremo oriente, donde en la segunda sesión estableció su mejor marca de la jornada pero progresó menos que el resto de los pilotos y por eso empeoró en la clasificación. En la primera práctica había sufrido cierto dolor en el brazo y el hombro derechos, pero en la segunda no se observó tal situación. Más bien, protagonizó un incidente, y con nada menos que Max Verstappen.

En determinado momento Colapinto marchaba despacio por la penúltima recta de Suzuka y lo hacía en zigzag para hacer tomar temperatura a los neumáticos con miras a una vuelta lanzada. El neerlandés, que sí circulaba veloz, se topó con el Alpine justo antes de la curva 130-R, la de tránsito más rápido en el vibrante trazado japonés, y vio desperdiciado su giro. Los comisarios deportivos anunciaron que estudiarían el asunto luego de la sesión de entrenamiento. De encontrar culpable al argentino, pueden hacerle una advertencia –lo más factible– o bien sancionarlo con alguna pérdida de posiciones en la largada de la carrera, que tendrá lugar el domingo.

Por otro lado, en una día de meros ensayos que no permiten sacar conclusiones tajantes, al parecer McLaren volvió a tomar ritmo, en uno de los circuitos en los que más domina. Los autos naranjas no solamente antecedieron a los Ferrari, hasta ahora los más fuertes adversarios de los dominantes Mercedes en la temporada, sino que además uno de ellos obtuvo el mejor tiempo de todo el viernes. Oscar Piastri, que hasta ahora no dio siquiera un giro de carrera principal en el año (se accidentó en la vuelta previa de Australia y no largó en China por una falla del coche), puso a la marca inglesa al tope de la clasificación, con un registro de 1m30s133/1000 que marcó a los 11 minutos de acción y nunca fue rebasado en los 48 remanentes.

Inmediatamente detrás del australiano sí aparecieron los Mercedes, de Kimi Antonelli (ganador en Shanghái) y George Russell (primero en Melbourne), y más lejos, a medio segundo de Piastri, su compañero y campeón vigente, Lando Norris. Ambos Ferrari, con Charles Leclerc en el 5º puesto y Lewis Hamilton en el 6º, fueron los únicos autos restantes en quedar a menos de un segundo de la mejor marca de la jornada inicial del fin de semana japonés de la Fórmula 1.

Red Bull volvió a figurar lejos, con apenas una 10ª ubicación de Verstappen, y sorprendió por su recuperación Williams, que había estado lento en la tanda inaugural e incluso en las primeras fechas de la temporada: Alex Albon se posicionó 8º, y Carlos Sainz, 13º. Ambos habían sido superados por Colapinto en la hora inicial, pero el bonaerense progresó poco de una práctica a la otra y terminó por delante solamente de los desahuciados Cadillac y Aston Martin y del Racing Bulls de Arvid Lindblad, que apenas dio un giro de instalación, pero ninguno completo.