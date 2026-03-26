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Deportes

Boca enfrenta una fuerte polémica con la U y una dura pulseada con la T

El xeneize define el cupo de hinchas para viajar a Chile por Libertadores y abre otro frente con Talleres por el caso Pavón y la fecha en el choque en el Kempes.
Viernes, 27 de marzo de 2026 01:19

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El cierre de marzo pone a la dirigencia de Boca en una encrucijada logística y económica, ya que mientras se define el cupo de hinchas para el debut en Chile por la Copa Libertadores, en el plano local se libra una batalla de divisas y calendarios con la directiva cordobesa.

La polémica estalló de cara al choque del 7 de abril en el estadio San Carlos de Apoquindo. A pesar de que el reglamento de Conmebol estipula un mínimo de 2.000 entradas para la parcialidad visitante, la Universidad Católica lanzó una propuesta que encendió las alarmas en Brandsen: solo 450 localidades para Boca.

Amparados en informes de seguridad y citando recientes de incidentes (Independiente – Universidad de Chile y Colo Colo – Fortaleza), las autoridades locales aseguran que no pueden garantizar el orden con un contingente mayor. La dirigencia de Boca calificó la cifra de "insuficiente", ya que consideran que mínimo 2.000 xeneizes cruzarán la cordillera para el debut del club que conquistó seis Copas Libertadores, y además puso un argumento logístico contundente: no es viable movilizar el operativo de seguridad para abrir una bandeja de La Bombonera por solo 450 personas en el partido de vuelta, que se jugará el 28 de mayo próximo.

¿El ultimátum? Si la cifra no se eleva cerca de los 2.000 tickets reglamentarios, Boca no aceptará las entradas. Así, la serie se jugaría sin público visitante en los dos estadios, una medida que busca sentar un precedente ante la falta de reciprocidad.

 

De este lado de la Cordillera

 

Mientras se define el plano internacional, Boca mantiene una negociación abierta con Talleres de Córdoba por dos frentes: el "Caso Pavón" y la puja por el día que se jugará el partido por el Torneo Apertura.

Talleres comunicó que devolverá los 2,5 millones de dólares que Boca había adelantado antes de 2019 por una futura venta de Cristian Pavón. Sin embargo, el conflicto ahora reside en la letra chica de los intereses, ya que la entidad de la Ribera exige que el pago de los intereses sea estrictamente en dólares.

El club cordobés propone abonar dicha diferencia en pesos, lo que genera una brecha cambiaria que la dirigencia de Boca no está dispuesta a absorber.

Con el cruce en el Mario Alberto Kempes en el horizonte, y con la confirmación de que habrá 11.000 hinchas de Boca en una cabecera, los clubes no logran ponerse de acuerdo en la fecha: Boca presiona para jugar el 2 de abril, buscando optimizar el descanso de cara a sus compromisos coperos y Talleres se planta en el 4 de abril, defendiendo su localía y sus propios tiempos de recuperación.

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