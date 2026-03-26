Transporte: Solución provisoria con una empresa de Orán

Cuando el Concejo Deliberante inicie las sesiones ordinarias deberá tratar de manera definitiva la solución a un problema que desde la pandemia aqueja a la ciudad de Tartagal. La regularización del transporte urbano de pasajeros que desde ese momento se encuentra en emergencia pero que requiere de un nuevo llamado a licitación, nuevos recorridos y nuevas líneas prestatarias del servicio en una ciudad que no deja de crecer.

Este lunes, mediante una resolución emitida por el Ejecutivo Municipal y a tres semanas que la empresa 13 de Junio dejara de prestar el servicio por deficitario los tartagalenses volvieron a contar con un servicio provisorio hasta tanto el deliberativo comunal se apreste a licitar el nuevo servicio, en base a un proyecto que enviará el DEM.

El abogado Pablo Carrizo asesor legal del municipio precisó que se trata "de un servicio provisorio sin que eso de ninguna manera implique que no se esté prestando acorde a todas las reglamentaciones vigentes en cualquier municipio de la República Argentina como son seguros de todos los coches, personal registrado, revisión técnica aprobada y todo lo que corresponde a un servicio que transportará pasajeros por diferentes puntos de la ciudad".

Carrizo precisó que "nos urgía dar una respuesta casi inmediata más teniendo en cuenta el inicio del período lectivo así que contra reloj planteamos este nuevo esquema que consiste en dividir la ciudad de Tartagal en dos corredores norte y sur y adjudicar de manera provisorio ambos recorridos a una empresa que pudiera ajustarse a las disposiciones para este tipo de servicios. Habían muchas empresas que se ofrecían pero lamentablemente no todas cumplían con los requerimientos básicos para el transporte urbano de pasajeros por lo que finalmente optamos por la empresa San Antonio que ha provisto coches en excelentes condiciones técnicas y mecánicas y se adaptó al precio del boleto que establecimos en base a los costos que estimamos implica este servicio". La adjudicación provisoria de dos líneas sería el puntapié inicial para regularizar el tema del transporte.

Contemplar el recorrido

Dada la extensión de Tartagal, con sus diferentes comunidades, los recorridos que establezca el próximo llamado a licitación debe contemplar su recorrido. "Era un tema urgente de resolver por eso el intendente Franco Hernández dispuso que planifiquemos dos recorridos correspondientes a las zonas norte y sur, como lo más urgente".