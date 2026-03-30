Gustavo Sáenz: "El que maneja alcholizado y provoca un siniestro, paga"

El gobernador de Gustavo Sáenz ratificó la aplicación de medidas más estrictas contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y generen siniestros viales. En ese marco, confirmó que dos conductores salteños deberán afrontar los costos de su atención médica tras protagonizar hechos graves en los últimos días.

Según detalló, los casos corresponden a un vuelco registrado en la circunvalación y a un vehículo que cayó al vacío en uno de los accesos a la ciudad. Ambos episodios tuvieron un denominador común: los conductores manejaban alcoholizados, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, además de generar elevados gastos en el sistema de salud pública.

El mandatario recordó que esta política se sustenta en la Ley 8.477, impulsada en diciembre de 2024, que establece que quienes provoquen siniestros en estado de ebriedad deben hacerse cargo de los costos derivados de su atención médica, incluyendo internaciones, medicamentos y tratamientos.

“En Salta las reglas son claras: el que maneja alcoholizado y provoca un siniestro, paga”, afirmó Sáenz, al tiempo que remarcó que la medida no solo apunta a lo económico, sino también a reforzar la responsabilidad individual y el cuidado de la vida.

En esa línea, sostuvo que la normativa busca evitar que los gastos ocasionados por conductas irresponsables recaigan sobre el conjunto de la sociedad. “No es solo una medida económica, es una decisión de justicia y de responsabilidad social”, expresó.

Finalmente, el gobernador insistió en que la provincia avanza en una política de mayor control y concientización vial. “En Salta elegimos cuidar la vida y ordenar. El que no cumple, se hace cargo”, concluyó.