Se desarrolló en La Merced la audiencia pública por la readecuación tarifaria solicitada por Saeta

Este lunes se llevó adelante la audiencia pública para discutir la propuesta presentada por SAETA S.A. respecto de la readecuación y aprobación del Cuadro Tarifario del Servicio de Transporte Masivo de la Región Metropolitana de Salta, en el marco de la Ley N° 7322.

La audiencia tuvo lugar en el Complejo Polideportivo Municipal de La Merced, se inscribieron 25 personas de las cuales tomaron la palabra 17 oradores, entre ellos representantes de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta, Defensores del Pueblo de la ciudad de Salta, de Rosario de Lerma y de Cerrillos; legisladores provinciales; concejales de La Merced, además de vecinos y usuarios del servicio.

En este marco, el presidente de Saeta, Claudio Mohr, explicó los motivos por los cuales solicitan llevar la tarifa actual, de $1150 a $1486.

Según manifestó Mohr, el pedido tiene su fundamentación en los costos que conlleva la prestación del servicio debido al incremento que registran los insumos, a la falta de subsidio del Gobierno Nacional, el aumento del combustible y a la cuestión salarial que debe afrontar. De acuerdo a lo indicado, en materia de transporte Salta tiene una “doble imposición”. “No solo contribuimos para el transporte en Salta, de los salteños, sino que también aportamos con impuestos a servicios que solo quedan en el AMBA” dijo.

Por su parte el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, dijo que se trató de una jornada positiva en la que se escucharon las voces de todos los actores del transporte en Salta. Según lo detallado por Ferraris, entre los pedidos escuchados se destacan los vinculados a las mejoras de las frecuencias en el Valle de Lerma, el mejoramiento de las unidades para la accesibilidad de personas con discapacidad, y también la posibilidad de ampliar el recorrido del corredor 5 que recorre el Valle de Lerma para tener una mejor llegada a la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta.

Por último, desde el organismo se aclara que el proceso entra en su etapa final, con el estudio de los informes técnicos efectuados y las manifestaciones de la audiencia pública.

