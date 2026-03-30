Se conoció el monto de la caución que deberá pagar Agostina Páez para volver a la Argentina

La Justicia de Brasil dictaminó que la abogada argentina Agostina Páez deberá pagar una caución de 18 mil dólares para regresar a la Argentina, tras ser denunciada por el delito de injuria racial.

Sebastián Robles, uno de los defensores de la letrada, que el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro aceptó el habeas corpus.

El juez Luciano Silva Barreto dispuso retirarle la tobillera electrónica a Páez, que permaneció en el país vecino luego de ser condenada a la pena de 2 años de prisión en suspenso.

Además, según el magistrado, la retención de la santiagueña de 29 años implicaba una restricción indebida de su libertad, por lo que revocó la decisión de primera instancia.

Más temprano, la letrada dialogó con NA y manifestó que se encontraba "muy angustiada, saturada y desbordada" mientras esperaba el fallo definitivo. "Siento mucha ansiedad", precisó.

Tras el fallo de este lunes, la abogada podrá continuar el proceso en la Argentina, pero con las condiciones impuestas por las leyes brasileñas.

La injuria racial es un ilícito que se tipificó hace tres años en Brasil, donde se fijó una pena máxima 15 años de prisión, y hasta el momento se reportaron pocos casos similares como el de Páez.

La joven protagonizó un altercado en un bar donde fue filmada cuando realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.