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Internacionales

La dramática frase de la abogada argentina detenida en Brasil: "Si me condenan, me mato o me matan"

Agostina Páez enfrenta una audiencia clave en Río de Janeiro por una causa de injuria racial. Podría recibir hasta 15 años de prisión y pidió volver a la Argentina por temor a su integridad.
Martes, 24 de marzo de 2026 17:58

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En medio de una causa judicial que podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión, la abogada argentina Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la escena tras sus fuertes declaraciones antes de una audiencia clave en Brasil. “Si me condenan, yo me mato o me matan ahí adentro”, afirmó, visiblemente afectada por su situación.

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Páez permanece retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero, acusada de injuria racial por hechos ocurridos en un bar de esa ciudad, donde, según las denuncias, habría realizado comentarios y gestos discriminatorios hacia empleados del lugar. Parte de esa secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales.

 

 

Este martes, la Justicia brasileña debía avanzar en una audiencia determinante para definir si la causa se eleva a juicio. En ese contexto, la abogada expresó su temor ante la posibilidad de quedar detenida: “Imaginate ir a una cárcel en un país que me odia y en cárceles como las que hay aquí en Río. Yo me mato”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Mientras se resuelve su situación judicial, Páez continúa bajo medidas cautelares, con tobillera electrónica y prohibición de salir del país. Su defensa busca que pueda regresar a la Argentina y enfrentar el proceso desde allí. “Lo único que quiero es volver a mi país, porque no me siento segura aquí”, había señalado en una entrevista previa.

El estado emocional de la joven también genera preocupación en su entorno. Su padre, que viajó a Brasil para acompañarla, aseguró que atraviesa “una depresión profunda” y que se encuentra bajo tratamiento con profesionales de la salud mental.

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