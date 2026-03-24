PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
24 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Manuel Adorni
Abogada racista
San Lorenzo de Almagro
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Día de la Memoria Verdad y Justicia
Estafa en Salta
Selección Argentina
Abogada racista
Escuela Municipal de Mecánica
Tucán
Manuel Adorni
Abogada racista
San Lorenzo de Almagro
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Día de la Memoria Verdad y Justicia
Estafa en Salta
Selección Argentina
Abogada racista
Escuela Municipal de Mecánica
Tucán

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Rescataron un tucán que era mantenido en cautiverio en una vivienda

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 2 tras una alerta en redes sociales. El ave silvestre fue entregada de manera voluntaria por la familia y quedó bajo resguardo para su evaluación y posterior reinserción en su hábitat natural.
Martes, 24 de marzo de 2026 20:34

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un operativo policial permitió rescatar un ave silvestre que se encontraba en cautiverio dentro de una vivienda del barrio El Obraje, en la localidad de El Dorado. La intervención fue llevada adelante por efectivos de la Comisaría 2, quienes actuaron a partir de una alerta difundida en redes sociales que advertía sobre la presencia del animal.

Tras iniciar las averiguaciones correspondientes, el personal logró identificar el domicilio señalado. Al llegar al lugar, los uniformados constataron la situación y dialogaron con los ocupantes de la vivienda, quienes finalmente hicieron entrega voluntaria del ejemplar, un tucán.

El ave fue inmediatamente puesta a resguardo y se dio intervención a la Policía Rural y Ambiental, que ahora tendrá a su cargo la evaluación del estado de salud del animal. De acuerdo a lo informado, el objetivo será avanzar con su posterior reinserción en su hábitat natural, garantizando su bienestar y recuperación.

Desde las autoridades recordaron que la tenencia de fauna silvestre está prohibida en todo el territorio nacional en el marco de la Ley Nacional 22.421, normativa que protege a las especies autóctonas y sanciona su captura, comercialización y tenencia ilegal.

El rol de las denuncias

En ese sentido, remarcaron la importancia de la participación ciudadana y el rol de las denuncias, incluso a través de redes sociales, como herramienta clave para detectar este tipo de situaciones. Asimismo, destacaron que la protección de la fauna forma parte de las políticas de seguridad y del compromiso con la preservación de la biodiversidad.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática del cautiverio de animales silvestres y la necesidad de reforzar la conciencia social sobre el cuidado de las especies, muchas de ellas vulnerables o en riesgo, que deben permanecer en su entorno natural.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD