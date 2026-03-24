Clima en Salta: el ingreso de aire frío bajó la temperatura y se anticipan lluvias para los próximos días 

El clima en Salta dio un giro en las últimas horas con el ingreso de un pulso de aire frío que se hizo sentir especialmente durante la madrugada y la mañana. Según explicó el meteorólogo Edgardo Escobar, el despeje del cielo durante la noche favoreció el enfriamiento del suelo, lo que provocó que la temperatura descendiera hasta los 12 grados en las primeras horas del día.

Para este martes, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima estimada en 22°C. Sin embargo, las condiciones de inestabilidad se mantendrán, con probabilidad de precipitaciones hacia la tarde, lo que podría marcar el inicio de varios días con tiempo cambiante.

El pronóstico extendido anticipa que el miércoles continuará con características similares. Se prevé una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 15°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y probabilidades de lluvias hacia la noche.

De cara al jueves, las condiciones tenderán a volverse más inestables. Se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C de mínima y los 22°C de máxima. Además, aumentan las chances de precipitaciones y tormentas en distintos puntos de la provincia.

El viernes mantendría la misma tendencia, con cielo mayormente nublado, una máxima de 23°C y una mínima de 17°C. El pronóstico indica nuevamente probabilidad de lluvias y tormentas, lo que consolida un escenario de varios días consecutivos con inestabilidad.

Este cambio en las condiciones responde al ingreso de aire más frío combinado con humedad, lo que genera un ambiente propicio para la formación de nubosidad y precipitaciones. Este tipo de situaciones suele ser habitual en esta época del año, con variaciones térmicas marcadas entre la madrugada y la tarde.