VIDEO. Mujer anteña, harta de pedir justicia llegó a Salta a clamar por ayuda

Una mujer de 51 años, oriunda de Anta y domiciliada en el barrio Facundo Quiroga de Joaquín V. González, tuvo que viajar a la capital salteñam, con todo lo que ello implica para una persona de escasos recursos, cansada de una situación que, según denuncia, lleva años de violencia extrema contra su integridad física y la de su familia.
La mujer, identificada como Isabel, aseguró a El Tribuno que decidió acudir a la Ciudad Judicial tras sentirse desprotegida por la Fiscalía de Anta, a la que acusa de no actuar frente a reiteradas denuncias. Según relató, no solo ella, sino también integrantes de su familia y vecinos del barrio, realizaron múltiples presentaciones sin obtener respuestas.
Isabel mostró a este medio cerca de una decena de denuncias radicadas contra un hombre de aproximadamente 32 años, a quien identificó como José Saravia, conocido en la zona como "Pichi Crudo". Según su testimonio, se trata de una persona con consumo problemático de sustancias, que deambula por el barrio y que, tras un conflicto familiar, comenzó a hostigar sistemáticamente a su entorno.
"No para de amenazarnos, sobre todo a mí. La última vez fue hace unos días, cuando me gritó: 'vieja puta, te voy a cagar matando'", relató.
La mujer, visiblemente angustiada, sostuvo que la falta de intervención la mantiene en un estado de desesperación constante. "Este joven le rompió un oído a mi pareja, que es el padre de mis hijos, y eso fue denunciado. También atacó con un machete a mis dos hijos y golpeó a mis nueras cuando quisieron intervenir", afirmó.
Amenaza constante
Según detalló, cada vez que el acusado se presenta en su domicilio deben llamar a la policía, pero asegura que nunca queda detenido. "Forcejean con él, rompen cosas, pero después todo sigue igual", expresó.
Isabel también cuestionó lo que considera una falta de acción sostenida por parte de las autoridades. "Siempre me pregunté quién y por qué lo protegen tanto. Nadie me da respuestas. Es muy raro", señaló.
Ante esta situación, decidió viajar a la capital para visibilizar su caso. "Me vine a Salta a denunciar lo que nos pasa. No somos los únicos, hay muchas personas que ya no sabemos qué hacer con este hombre", indicó.
Finalmente, expresó una mezcla de expectativa y temor: "Me dieron una esperanza, pero no sé qué va a pasar allá cuando se enteren de que tuve que venir a pedir ayuda".
Aquí estoy, mañana no sé
Isabel dijo que ya no puede vivir en su propia casa, no puede salir a trabajar (es chofer de un taxi) porque teme encontrarse con el violento que se la tiene jurada.
"Me vine juntando moneditas, porque el martes me cruzó cuando iba manejando, me trató de vieja puta y me amenazó de muerte, estaba armado. Presenté video de él armado con machete, peleando contra mi familia, es imposible vivir así", se sinceró.