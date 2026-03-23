Audiencia clave para la abogada santiagueña en Brasil

La causa contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Río de Janeiro, entra en una etapa clave este martes, cuando se comience la audiencia de Instrucción y Juzgamiento en los tribunales de Brasil.

Aunque se habla del inicio del juicio, en realidad se trata de un proceso simplificado dentro de la Justicia brasilera, en el que incluso podría definirse hoy mismo (martes) si resulta absuelta, es condenada o si se debate el expediente en otra instancia.

El caso ocurrió en enero, cuando se viralizó un video en el que se la ve realizando gestos racistas a la salida de un bar. Las imágenes generaron una fuerte repercusión y derivaron en su detención.

La abogada fue imputada por injuria racial, un delito que en Brasil se castiga con penas severas de hasta 15 años de prisión. Fue denunciada por tres empleados del lugar.

El proceso judicial

La audiencia está prevista para hoy martes a las 15:30 en el Tribunal Penal 37 de Río de Janeiro. El juez escuchará a testigos, analizará la prueba y recibirá los planteos de la fiscalía y la defensa. A partir de eso, podrá resolver en el momento o dejar el fallo para más adelante.

A diferencia de la Argentina, donde el juicio oral es una etapa posterior, el sistema brasileño concentra gran parte del proceso en una misma audiencia.

"Se puede definir todo en esta jornada, en la audiencia conocida como de Instrucción y Juzgamiento. Si el juez no llega con los tiempos, se agenda otro día para seguir", explicó a TN la abogada de la defensa, Carla Junqueira.

Páez, de 29 años, está imputada por tres hechos de injuria racial. En Brasil, este delito prevé penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio.

Al tratarse de tres acusaciones, el máximo teórico podría alcanzar los 15 años. Sin embargo, al no tener antecedentes, se espera que cualquier eventual condena parta de la escala mínima.

En la previa del juicio, Páez publicó un video en el que pidió disculpas públicas y reconoció la gravedad de lo que hizo.

"Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal. Mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado", afirmó la profesional santiagueña.

Arrepentida y asustada en Río de Janeiro

En ese sentido, pidió disculpas a quienes se sintieron afectados por sus dichos. "Les pido perdón de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas o humilladas por mi actitud. Lo lamento profundamente", expresó la joven abogada.

Actualmente, la abogada transita el proceso en libertad, pero bajo distintas condiciones que le impuso el tribunal.

Tiene una tobillera electrónica y no puede salir del país. Ella asegura que vive hostigada y amenazada por redes sociales, por lo que prefiere quedarse en el departamento donde se aloja en Río de Janeiro para resguardarse.