Muy extraño: dos avionetas caen volando de sur a norte

Dos avionetas de los modelos preferidos por los narcotraficantes fueron reportadas como accidentadas en distintos campos de Santiago del Estero. Una se despedazó en la zona de Los Quiroga, mientras que la otra logró aterrizar en Boquerón, en el departamento Copo. En ambos casos, los pilotos lograron salir casi ilesos. Una de las aeronaves estaba completamente vacía, en tanto que la otra, pese a haber repostado combustible, transportaba en su interior una carga de 200 litros de nafta de avión.

Fueron pobladores del departamento Copo quienes asistieron al piloto salteño, domiciliado en Joaquín V. González, luego de que descendiera de emergencia en un camino rural. Antes de ese aterrizaje, la aeronave había cargado combustible en la localidad de Bandera, departamento Belgrano. En el operativo intervinieron de manera conjunta efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional.

La Justicia Federal investiga estos dos llamativos aterrizajes de emergencia ocurridos en el departamento Copo. Según se pudo establecer, una de las avionetas cubría el trayecto entre Córdoba y Salta, y su piloto fue auxiliado por vecinos tras el descenso forzoso. La otra aeronave, que realizaba la ruta Buenos Aires–Tucumán, se precipitó durante la tarde del viernes. En este último caso, el pedido de ayuda a la Policía se produjo varias horas después del hecho, ya sobre el final de la jornada.

En relación a la avioneta pilotada por el hombre oriundo de Salta; allí, los pobladores de la zona de Boquerón alertaron sobre el vuelo rasante de una aeronave en la zona.

En menos de 40 minutos, los efectivos lograron identificar que se trataba de una avioneta matrícula LV-ZSP. El piloto fue identificado como Esteban Agustín C. S., con domicilio en Joaquín V. González.

De acuerdo con su propio testimonio, había partido desde Laboulaye, en la provincia de Córdoba, con destino a Campo Durán, en Salta. Sin embargo, luego de despegar y tras repostar combustible en Bandera, sufrió un desperfecto mecánico a pocos minutos de vuelo, cuando sobrevolaba el departamento Copo, lo que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en una zona rural.

Al momento de la llegada del personal de seguridad, la aeronave presentaba daños visibles en el tren de aterrizaje y transportaba diez bidones de combustible de 20 litros cada uno.

"Se me acabó el combustible", dijo uno de los pilotos

El otro llamativo accidente aéreo fue en la zona de Los Quiroga, departamento Banda, y alertó a las fuerzas policiales cuando una avioneta realizó un aterrizaje forzoso en un campo rural y encendió las alertas ante la sospecha de un posible vuelo irregular.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 del viernes en la estancia "La Justina", ubicada a unos 70 kilómetros de Los Quiroga, pero recién cerca de las 23.30 pudo ser informado a la policía debido, según dijeron los involucrados, a la falta de señal en la zona. "Cosa e' mandinga, dicen por esa zona".

La avioneta siniestrada en Los Quiroga. El Liberal.

El primero en dar aviso fue Francisco (40), encargado del sector agrícola del establecimiento, quien llamó a los uniformados y explicó que estaba auxiliando al piloto que había caído a pocos metros del alambrado de la propiedad.

Según relató, tras lo ocurrido se comunicó con los propietarios del campo quienes le ordenaron dar inmediata intervención a la Policía. En paralelo, el arrendatario del predio -de nombre Gabriel- también se contactó con las autoridades al ser informado del siniestro.

A partir de los llamados, personal policial se trasladó al lugar, constatando la presencia de una aeronave siniestrada. De acuerdo con las primeras averiguaciones, no se registraron víctimas de gravedad, el piloto presentaba lesiones leves producto del impacto, y fue identificado como Julián Javier Darío, oriundo de la provincia de Tucumán. Presentaba un traumatismo de cráneo. Éste contó que había adquirido la aeronave en Buenos Aires y se dirigía hacia la localidad de Las Cejas, cuando sufrió un inconveniente en pleno vuelo. Según su testimonio, el incidente se produjo debido a que la aeronave se quedó sin combustible, lo que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el campo. La avioneta en cuestión es una Cessna 188, serie LV-FNC.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una "nave narco" o vinculada a actividades ilícitas, el fiscal Hugo Herrera, ordenó la inmediata participación de Gendarmería Nacional.

Las avionetas, como la Cessna 188 involucrada en este hecho, están diseñadas para poder planear en el aire en caso de sufrir fallas mecánicas o quedarse sin combustible. Este procedimiento es clave para evitar una caída en picada y reducir al mínimo las consecuencias de un aterrizaje forzoso. Por esta misma razón, también son las naves predilectas de las organizaciones narcos.