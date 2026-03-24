Sin referencia: ni los surtidores pueden explicar la dinámica de los aumentos de combustibles

En medio de una seguidilla de aumentos en los combustibles, el desconcierto no solo alcanza a los consumidores: también golpea de lleno a quienes están al frente de las estaciones de servicio. Dueños de expendedoras en la ciudad de Salta, reconocen que ni siquiera ellos pueden precisar con exactitud cuánto subieron los precios, ni bajo qué lógica se aplican.

Lejos de hablar de aumentos puntuales, los estacioneros describen un esquema de "movimientos permanentes". En los últimos días, estiman subas acumuladas de entre el 9% y el 10%, aunque aclaran que el número es aproximado. "Hay subas, pero también pequeños ajustes hacia abajo. Es imposible seguirle el ritmo", explicaron.

El fenómeno, coinciden, no responde a una actualización impositiva. "No hubo cambios tributarios. El argumento impositivo es inexistente", afirmaron. En cambio, vinculan las variaciones al precio internacional del petróleo, tensionado por el conflicto en Medio Oriente, aunque con un traslado parcial al mercado local.

Otro dato que genera malestar es la fuerte disparidad regional. Mientras en Buenos Aires el litro de nafta premium apenas superó los $2.000, en Salta ya se ubica cerca de los $2.300. "Al interior nos están castigando fuerte", graficaron.

Las diferencias también se replican dentro de una misma ciudad, donde influyen factores como la ubicación, la demanda e incluso el horario. La implementación de descuentos por autodespacho o franjas nocturnas agrega más complejidad a un esquema que, aseguran, "termina siendo incomprensible".

Estrategia deliberada

En este contexto, algunos estacioneros van más allá y plantean una hipótesis inquietante: que el desorden no es casual. "El micropricing funciona para que no se sepa cuál es el precio real del combustible", sostuvieron.

Según esta mirada, la combinación de subas fragmentadas, descuentos variables y cambios constantes genera un escenario donde desaparecen las referencias. "Sabés que sube, pero no cuánto. Ese es el objetivo: desorientar", afirmaron.

Para los operadores, esta dinámica también tiene efectos colaterales en la economía cotidiana. A diferencia de lo que ocurría antes -cuando los aumentos eran informados de antemano y los precios se ajustaban incluso por anticipado-, ahora la incertidumbre domina la escena. "Hoy el comerciante ya no sabe cuándo ni cuánto ajustar. Es un caos", dijeron.

¿Bajarán los precios?

Pese a la reciente caída del precio internacional del crudo tras el anuncio de una tregua impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, los estacioneros son escépticos sobre un eventual descenso en los surtidores. "Si baja, será mínimo. Ya pasó antes: el petróleo cayó y el ajuste fue insignificante", recordaron.

Incluso anticipan que, en caso de estabilizarse el mercado internacional, los precios locales podrían sostenerse, argumentado actualizaciones impositivas.

Por ahora, el panorama es de incertidumbre total. "Ni nosotros sabemos dónde estamos parados", admitieron. Una frase que sintetiza el clima actual: en un mercado cada vez más volátil, ni siquiera quienes venden el combustible pueden explicar cuánto cuesta realmente.

Es la tercera nafta más cara de Sudamérica

El precio de los combustibles en la Argentina dio un salto significativo en las últimas semanas y ya posiciona al país entre los más caros de la región. De acuerdo con un relevamiento del sitio GlobalPetrolPrices, el litro de nafta alcanzó los USD 1,343, ubicándose solo por detrás de Uruguay y Perú dentro de Sudamérica.

La comparación regional expone una marcada dispersión. Mientras Uruguay encabeza el ranking con el litro más caro, países como Venezuela -con valores prácticamente simbólicos- y Ecuador mantienen precios considerablemente más bajos. En ese esquema, Argentina quedó alineada con los segmentos más altos, superando incluso a economías de peso como Brasil, Chile y Colombia.

Especialistas del sector energético advierten que la política aplicada en las últimas semanas se orienta hacia la llamada "paridad de exportación", un criterio que busca equiparar los precios locales con los internacionales para maximizar ingresos por exportaciones de hidrocarburos.

Si bien el Estado dispone de herramientas para desacoplar parcialmente los valores internos de las fluctuaciones globales, la estrategia actual apuntaría a acompañar la dinámica del mercado externo. Esto explica, en parte, la rapidez con la que se trasladaron las subas a los surtidores.

Desde el sector empresario reconocen que aún existe margen para nuevos ajustes. Las refinadoras no integradas ya operan con costos internacionales, mientras que los precios al consumidor todavía no reflejan completamente ese escenario.

En paralelo, la implementación de esquemas de "micropricing" -con variaciones según horario, ubicación y demanda- sumó un nuevo factor de incertidumbre. La política, impulsada por YPF, busca administrar el impacto de los aumentos, aunque su alcance real y su replicación en otras petroleras aún no están definidos.

Impacto en la inflación

El encarecimiento del combustible ya tiene efectos sobre la inflación. Consultoras privadas estiman que un incremento del 10% en los precios puede sumar cerca de 0,4 puntos porcentuales al índice general, lo que refuerza la presión sobre el costo de vida.

A esto se suma un escenario internacional altamente volátil. El precio del crudo continúa sujeto a la evolución del conflicto en zonas estratégicas como el Golfo y el Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte sustancial de la energía mundial.

Cualquier alteración en ese corredor impacta de inmediato en las expectativas de precios.

El litro de nafta en la región

Uruguay..... US$ 1,899

Perú...... US$ 1,538

Argentina....US$ 1,343

Chile...... US$ 1,337

Brasil..... US$ 1,229

Colombia....US$ 1,079

Paraguay.....US$ 1,052

Bolivia..... US$ 1,009

Ecuador..... US$ 0,729

Venezuela ..US$ 0,035