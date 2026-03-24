VIDEO. Agostina Páez, la abogada argentina, no irá a prisión y regresará al país desde Brasil tras la audiencia

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por el delito de “Injuria racial”, regresará al país tras la primera audiencia de instrucción y juzgamiento en donde el juez local dirimió otorgarle una pena de dos años.

La letrada defensora Carla Junqueira sostuvo: en declaraciones televisivas: “Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución (fianza). Es una cuestión unos tres días”.

Junqueira explicó que “la Fiscalía la redujo a una con pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”.

Luego de que la parte acusatoria, fiscalía y la querella expusieron sus versiones, en el Tribunal Penal número 37, a cargo del magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte, éste dejó una pena de “al menos dos años con cumplimiento efectivo en Argentina, además, la fiscal comprendió, con el pedido de disculpas, que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo”, añadió Junqueira.

Esta tarde se llevó adelante el primer encuentro entre quienes acusaron a Páez de haber realizado gestos racistas a la salida de un restaurante y la defensa de la misma joven: “Fue una primera etapa exitosa de la defensa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”.