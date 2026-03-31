Pobreza e indigencia: "Es probable que el primer semestre de 2026 dé más alto", dijo un economista salteño

La última medición del INDEC ubicó la pobreza en Argentina en 28,2% al cierre de 2025, con 8,5 millones de personas afectadas. Sin embargo, detrás de esa mejora estadística comienza a consolidarse una señal de alerta: el estancamiento de la baja y un posible rebote en los próximos meses.

Así lo planteó el economista Jorge Paz, quien sostuvo que el escenario actual muestra un “piso” difícil de perforar. “No logramos salir de esa banda de flotación de la pobreza que orbita en torno al 30% de la población”, explicó, al analizar la evolución de los indicadores.

En el caso de Salta, los datos del segundo semestre de 2025 reflejan ese freno. La pobreza en personas pasó de 29,5% a 29,7%, mientras que la indigencia bajó levemente de 4,1% a 3,9%. Si bien la variación es mínima, confirma el amesetamiento que describe el especialista. Además, la provincia se ubica por encima del promedio del NOA, que fue del 28,4%.

Foto: Walter Echazu

Para Paz, el problema central es que los datos actuales no reflejan aún el impacto de variables más recientes. “Estamos mirando la historia de fines del 2025. Eso también hay que decirlo, no estamos mirando lo que está pasando hoy”, advirtió. En ese sentido, remarcó que el aumento del desempleo, la guerra en Medio Oriente -que generó un aumento en los combustibles- y la inflación comienzan a presionar sobre los ingresos.

El diagnóstico es claro: la tendencia podría revertirse en el corto plazo. “Es probable que el próximo semestre, el primer semestre del 2026, dé un poco más alto de este valor que estamos viendo ahora”, anticipó. Y fue más directo aún: “Es probable… que la próxima medición nos encontremos con una tasa ya más cercana al 30 o superando el 30%”.

El economista vinculó este escenario a un conjunto de factores que ya están en marcha. “Con el aumento de la tasa de desocupación y con el aumento que ha habido de los precios… tenés ahí un pull de cuestiones que en 2026 cambiaría hacia el alza”, sostuvo.

En términos estructurales, Paz remarcó que Argentina no logra perforar un piso histórico. “Hemos llegado a un piso de pobreza similar al que había llegado el gobierno de Macri… más o menos lo mismo”, señaló, al ubicar el nivel actual en torno al 28%. Y agregó: “Es una tasa muy alta… dado todo este sacrificio, ya tendríamos que estar mucho más abajo”.

Otro punto clave del análisis es cómo se distribuye el impacto del ajuste. Según el director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), la baja de la pobreza se explica en parte por el sostenimiento de programas sociales. “El gobierno ha reforzado todo lo que es tarjeta alimentaria, asignación universal por hijo… entonces era esperable que la pobreza siga en estos niveles por debajo de 30”, indicó.

Sin embargo, advirtió que ese efecto podría revertirse si se reducen esos ingresos. “Si vos sacarías esos programas… te sube mucho la indigencia”, explicó. Y agregó que, ante restricciones fiscales, existe el riesgo de recortes en esos sectores.

En Salta, además, el panorama se vuelve más complejo cuando se amplía la mirada más allá del aglomerado urbano. Paz señaló que, mientras en la ciudad los niveles rondan el 28%, en el resto de la provincia pueden superar el 46%, lo que evidencia fuertes desigualdades territoriales.

Finalmente, el economista subrayó que la medición por ingresos tiene límites. “Te está mostrando pobreza por ingresos… estás dejando afuera un montón de dimensiones”, explicó, en referencia a la pobreza estructural, donde la provincia presenta indicadores más críticos, especialmente en zonas del norte.