Sólo 1 de cada 10 salteños asegura llegar a fin de mes sin problemas

En medio de un escenario económico complejo, la caída del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida, una encuesta realizada en la página web de El Tribuno refleja el estado de las economías domésticas en Salta. El dato más contundente es que apenas el 9,82% de los participantes asegura que llega a fin de mes sin problemas, una proporción que equivale a poco menos de uno de cada diez personas.

La encuesta reunió un total de 8.832 votos y planteó una pregunta directa: “En el contexto económico actual, ¿lográs llegar a fin de mes?”. Las respuestas dibujan un panorama complicado, donde la mayoría reconoce dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

El grupo más numeroso corresponde a quienes directamente no logran llegar a fin de mes. Esta opción concentró el 67,97% de los votos, es decir, casi siete de cada diez participantes. El dato refleja la presión que ejerce el aumento de precios sobre los ingresos familiares y muestra que una parte importante de los hogares atraviesa una situación económica crítica.

Otro segmento significativo es el de quienes llegan a fin de mes, pero con fuertes sacrificios. El 12,12% de los votantes indicó que logra cubrir sus gastos “con mucho esfuerzo”. En estos casos, el equilibrio financiero suele depender de ajustes constantes, reducción del consumo o la postergación de gastos.

En tanto, el 10,25% señaló que logra llegar a fin de mes “recortando gastos o endeudándose”. Este grupo refleja una estrategia de supervivencia cada vez más extendida en contextos de crisis: ajustar el presupuesto al máximo, recurrir a tarjetas de crédito o asumir nuevas deudas para sostener el nivel de consumo básico.

Finalmente, solo el 9,82% afirmó que llega a fin de mes “sin problemas”, el porcentaje más bajo dentro del relevamiento si se considera que representa a quienes mantienen una situación económica relativamente estable frente al contexto actual.

En conjunto, los datos muestran que cerca del 90% de los participantes enfrenta algún tipo de dificultad para equilibrar sus cuentas mensuales, ya sea por no llegar directamente, hacerlo con esfuerzo o recurriendo a ajustes y endeudamiento. La encuesta, aunque no pretende ser un estudio estadístico formal ni científico, ofrece una radiografía del clima económico que atraviesa buena parte de los hogares salteños.