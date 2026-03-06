Irán advierte que países europeos serán “objetivos legítimos” si apoyan ataques de Estados Unidos

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, advirtió que los países europeos que se sumen a ataques contra su país podrían convertirse en “objetivos legítimos” de represalia por parte de Teherán.

“Si algún país se une a la agresión contra Irán, se une a Estados Unidos e Israel en la agresión contra Irán, definitivamente también serán objetivos legítimos para la represalia de Irán”, afirmó el funcionario en una entrevista con France 24, realizada en inglés.

Consultado sobre el posible apoyo logístico de algunos países europeos a Estados Unidos, Takht-Ravanchi señaló que Irán ya transmitió advertencias a los gobiernos del continente para que eviten involucrarse en el conflicto, aunque no mencionó a ningún país en particular.

“Irán ya ha informado a los europeos y a todos los demás que deben tener cuidado de no verse involucrados en esta guerra de agresión contra Irán”, sostuvo.

En la entrevista, el funcionario también se refirió a la situación en el Golfo Pérsico y advirtió que las bases militares estadounidenses en la región podrían ser atacadas si Washington realiza acciones hostiles contra Irán.

Sobre bases estadounidenses

“Informamos a nuestros amigos y vecinos antes de que esta guerra de agresión comenzara la semana pasada que, si Estados Unidos lleva a cabo un acto hostil contra Irán, entonces las bases estadounidenses y sus activos serán objetivos legítimos dondequiera que estén en nuestro vecindario”, señaló.

Finalmente, Takht-Ravanchi criticó a Estados Unidos por abandonar las conversaciones diplomáticas, al afirmar que Irán estaba negociando “de buena fe” en los días previos a los ataques lanzados por Washington junto a Israel.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión internacional, mientras la comunidad internacional sigue con preocupación la posibilidad de una escalada mayor en Medio Oriente.