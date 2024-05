Esquiú y el Sermón de la Patria

Su nombre era Mamerto de Ascensión y Medina. Nacido en Piedra Blanca, Catamarca, el 11 de mayo de 1826. Su padre había sido un soldado realista, tomado prisionero en la batalla de Salta; liberado, se estableció en Catamarca. Su madre era criolla. Desde los cinco años comenzó a usar, por intermedio de su madre, el hábito franciscano que no abandonó en toda su vida, como promesa de su delicado estado de salud. Ingresó al noviciado del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo de 1836, y al cumplir 22 años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa el 15 de mayo de 1849. Como religioso adoptó el nombre de Mamerto Esquiú. Obispo, filósofo, docente, político, periodista, diputado constituyente y vicepresidente de la Convención que sancionó la Constitución Provincial en 1855. Escribió para El Ambato. Publicó muchos artículos periodísticos con el seudónimo 'El Caballero Andante'.

Se hizo famoso por el 'Sermón de la Constitución', pronunciado el 9 de julio de 1853, en el púlpito de la entonces Iglesia Matriz, actual Catedral Basílica de Catamarca. Acababa de ser derrotado Rosas en Caseros y las provincias preparaban sus asambleas para jurar la nueva constitución surgida en Santa Fe. El representante de Catamarca, Pedro Zenteno, no había apoyado la postura triunfante que avalaba una constitución con libertad de cultos. El gobernador Pedro J. Segura, con la misma postura de Zenteno, hace lo posible para que la nueva Constitución no sea aprobada en Catamarca. Encarga a Esquiú colabore con la idea. Para sorpresa de todos, el fraile da un sermón a favor de la Nueva Constitución y logra convencer a sus comprovincianos. Su sermón condenaba la guerra entre hermanos. Entre otras cosas, dijo: "Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…". Había triunfado la Constitución. El discurso alcanzó trascendencia nacional. Tanta trascendencia, que tiene más de una decena de ediciones.

Fray Mamerto, tomando distancia de la política y deseoso de volver a la vida franciscana regular, fue trasladado en 1862 a Tarija, Bolivia, como misionero apostólico. En 1870 fue propuesto como obispo de Buenos Aires, pero se consideró indigno. Peregrinó a Tierra Santa, a Roma y a Asís.

En 1879 rechaza el nombramiento como Obispo de Córdoba, ante un pedido especial del papa Pío IX, Fray Mamerto responde: «Si el Papa lo quiere, Dios lo quiere", y acepta.

Fue consagrado el 12 de diciembre de 1880. Predicó en casi todas las iglesias y capillas de Córdoba. Restableció los estudios teológicos en el Seminario de Córdoba. Recorrió palmo a palmo a la provincia y dedicaba gran parte de su tiempo a escuchar a la gente.

Su muerte

La muerte lo sorprendió en plena actividad pastoral, en la posta de «El Suncho, Catamarca, el 10 de enero de 1883.

Fue declarado Siervo de Dios en 2005 y Venerable en 2006.

El sábado 4 de septiembre de 2021, por decisión del papa Francisco, fue declarado beato en una misa en Piedra Blanca, pueblito donde nació en 1826. De la ceremonia participó Emma, la niña cuya curación de su osteomielitis femoral necrosante fue considerada el milagro decisivo para esta beatificación.

Un homenaje publicado por la Universidad del Salvador con motivo de su beatificación destaca la relación que definía Esquiú entre la piedad cristiana y la ciencia. "La piedad no reprueba la ciencia, sino la vana hinchazón y jactancia de la ciencia … La verdad que pedimos a toda hora y en todo lugar, que hace verdaderamente nuestra naturaleza, es aquella verdad que desde nuestra mente va a parar a Dios, principio y razón de todo".