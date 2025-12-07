El gran negocio de la reforma laboral

En varias y famosas obras literarias de ciencia ficción, nos encontramos con personajes o entidades superiores que, desde las sombras, observan y controlan a la gran población que aparenta ser feliz, mientras en la profundidad se desarrolla una trama siniestra. Así tenemos la popularísima figura del Gran Hermano ("1984", George Orwell) o el menos conocido MustaphaMond ("Un mundo Feliz", Aldous Huxley) el interventor mundial que procura mantener en la ignorancia a los "secundarios". En "Los Mitos de Cthulhu", H.P. Lovecraft presenta seres de poder inimaginable manteniendo en una "plácida isla de ignorancia" a los humanos, que enloquecen cuando eventualmente tropiezan con fragmentos de la realidad.

Desde hace varios meses, periodistas, políticos, académicos, artistas, pueblo llano, venimos discutiendo fragmentos de una reforma laboral que nos arrojan como huesos a una jauría hambrienta que se despedaza para conseguir el primer bocado. Ignorábamos que algunos eran simples globos de ensayo sin anclaje en la realidad, y otros eran anzuelos que nos alejaban de la suculenta pesca. Que los tickets canasta, que la ultraactividad, que la base de horas, que las vacaciones fraccionadas, que los salarios dinámicos: pura cháchara, como diría el tristemente no recordado Leónidas Saadi, que vivimos en una "nube de Úbeda" como diría el mismo filosofo catamarqueño.

Se podía entrever algo de la trama final ante la machacona insistencia relacionada con el llamado "Fondo de cese laboral". ¿Por qué ese empecinamiento en incorporar un régimen que ni los empleadores aceptaban? Algo olía mal en Capumarca, ¿para qué crear un fondo que muchos empleadores nunca utilizarían pero que tendrían que financiar con el equivalente a indemnizar todos los meses a todos sus trabajadores?

Proyecto "Manhattan"

El proyecto de reforma laboral que he bautizado "Proyecto Manhattan", (por secreto y destructivo), ha comenzado a difundirse subrepticiamente a pesar de que -supuestamente- tres guardianes custodiaban herméticamente su difusión. En el periodismo de investigación se ha difundido el slogan "Followthemoney" (Sigue el dinero) popularizado para investigar la corrupción, la ilegalidad y la verdad detrás de las decisiones, sugiriendo que rastrear el flujo de fondos revela motivaciones y culpables.

Con ese método puede advertirse que una parte del proyecto ha sido elaborada (como fue públicamente reconocido) por los "Techint Boys", Julio Cordero y Miguel Angel Punte, ambos abogados del empresario Paolo Rocca. No hace falta indagar mucho para advertir que el proyecto no ha sido pensado para los pequeños empresarios (ni una palabra de las Pymes), ni, obviamente, para los trabajadores (claramente: meten el zorro en el gallinero). Pero esta es la parte del proyecto para la gilada; lo sustancial ha sido elaborado entre el Ministerio de Economía ("Toto" Caputo) y el Ministerio de Desregulación (El "Coloso" Sturzenegger).

Pagan los jubilados

Se ha mantenido en la primera parte el quimérico proyecto de Fondo de Cese Laboral. Para vencer el rechazo empresario se ha ideado, en la segunda parte del borrador, un maquiavélico plan: una oferta imbatible "que Ud. señor empresario no podrá rechazar".

Se crea un "Fondo de Asistencia Laboral" que se financiará con el aporte empresario del 3% del total de las remuneraciones. ¿Pero cómo, no habían dicho que era una oferta irrechazable? Tranquilo, eso no lo paga usted, señor empresario: lo pagan los jubilados. Sencillamente si usted aporta ese 3%, nosotros le quitamos el 3% que Ud. abona como contribución patronal para el sistema jubilatorio (Seguridad Social) íLe sale gratis! Y Ud. podrá aplicar el fondo para el pago de cualquier indemnización a la que esté obligado.

Todavía no está claro el mecanismo, pero esa es la idea. ¿Qué destino le daremos a ese 3%, esa bagatela de aproximadamente $327.251.190.000 (redondeando: 327 mil millones de pesos argentinos) mensuales; apenas unos 2.616 millones de dólares al año?

Tenemos unos amigos que se llaman "entidades habilitadas"; en la ley no hemos especificado cuales, porque probablemente incorporaremos a los mejores amigos de las billeteras virtuales. Esas entidades dispondrán de todo ese dinero hasta que eventualmente le sea requerido para pagar alguna indemnización. Nada de ese monto o sus derivados sufrirá descuento de Impuesto a las Ganancias, de manera que -patrióticamente- todo el pueblo contribuya con este emprendimiento.

¿Cómo se garantiza que ese fondo mantenga su intangibilidad a lo largo del tiempo? Lógicamente se va a desvalorizar, pero ese ya no es nuestro problema. De alguna manera replicaremos el exitoso negocio de las AFJP, exitoso para las Administradoras que se quedaban con un 30% de comisión.

Por otra parte, el fondo es una forma de ahorro, y bien sabemos, según nos dijo el viejo de los billetes de cien dólares (Benjamín Franklin) que "el ahorro es la base de la fortuna". Ahora bien, si en su hogar los ingresos no alcanzan para comer, ni para pagar la luz, ni dar salud y educación a sus hijos ¿Ud. pensaría en ahorrar, quitándole a sus padres la plata de la jubilación? Nuestro presidente Milei lo dijo con toda claridad" la Justicia Social es una aberración", por eso la reforma laboral se distancia totalmente de la justicia social y tiene su anclaje en un "maravilloso" proyecto de ingeniería financiera.