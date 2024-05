Intendente de La Matanza, denunciado por abuso sexual

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, fue procesado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31 por abuso sexual simple, el mismo estrado lo imputó también por "desobediencia", ya que habría violado la orden de acercamiento a la denunciante.

El político fue denunciado por su exsecretaria, que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en su propio departamento. La mujer radicó la denuncia el 3 de junio de 2021 ante la Oficina de Violencia Doméstica. A partir de entonces la causa empezó a ser investigada por la Fiscalía Criminal y Correccional 8. Si bien se resolvió que Espinoza continúe el proceso en libertad, deberá responder a las acusaciones.

La denunciante contó que comenzó a trabajar "en negro" en la Municipalidad de La Matanza, como secretaria privada de Espinoza, y la registraron con el nombre falso de "María Micucci", pero nunca supo por qué. Cobraba entonces $150.000.

Días antes del supuesto abuso la denunciante declaró que el intendente le dijo que iría a su casa a cenar. "Fue una imposición como algo decidido por él", aclaró. "Me intimidó, no tenía opción de decir que no. Terminé aceptando, pero presionada", dijo en su testimonial.

Ella tenía novio y le avisó que Espinoza se había "autoinvitado" a comer. En las dos primeras cenas, según el documento al que accedió TN, no pasó nada y en la tercera, donde él se volvió a autoinvitar, le pidió unos masajes, comenzó a sacarse la ropa, luego intentó hacer lo mismo con la mujer y ante el rechazo de ella el funcionario se levantó y se fue, no sin antes amenazarla.