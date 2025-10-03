Casi mata a su cuñado por una bolsa de maíz

Una violenta discusión entre cuñados, motivada por problemas de convivencia, estuvo a punto de terminar en tragedia en la localidad de La Merced. El episodio ocurrió el pasado miércoles, alrededor del mediodía, en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo, casi esquina Yrigoyen.

Según los testimonios recogidos, la disputa comenzó en la cocina de la casa, cuando un joven de apellido Palomo, de 22 años, fue increpado por su cuñado debido a la supuesta sustracción de una bolsa de maíz. Lo que empezó como un cruce verbal escaló rápidamente hasta que, en medio de la pelea, el acusado tomó un cuchillo y le asestó una puñalada en la región toracoabdominal izquierda.

Tras la agresión, el atacante abandonó el domicilio sin mostrar preocupación y se dirigió a su lugar de trabajo como si nada hubiera ocurrido. La víctima, malherida y sin recibir asistencia inmediata, logró salir por sus propios medios hasta la avenida principal, donde fue auxiliado por un automovilista que lo trasladó de urgencia al hospital local.

Los médicos constataron la gravedad de la lesión y, en código rojo, derivaron al herido al hospital San Bernardo de la capital salteña. Allí fue intervenido quirúrgicamente y, afortunadamente, su vida no corre peligro.

La actuación

La madre del joven radicó la denuncia correspondiente y la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas tomó intervención inmediata. Por disposición del fiscal de turno, se ordenó la detención del agresor —de apellido Cayo— ayer jueves, quien ya fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa y compareció en audiencia de control de legalidad.

El hecho generó conmoción en La Merced, ya que tanto la víctima como el victimario son ampliamente conocidos en la localidad.