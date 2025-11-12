Dos detenidos por vender autos robados en General Güemes

Dos hombres, de 75 y 31 años, fueron detenidos en General Güemes durante un operativo policial vinculado a una causa por estafa y falsificación de documentos en la venta de vehículos. El procedimiento fue realizado por la División Brigada de Investigaciones 7 de la Policía de Salta, con intervención de la Fiscalía Penal de la jurisdicción.

La investigación se inició a mediados de octubre, luego de que varios damnificados denunciaran haber adquirido rodados que, posteriormente, se comprobó tenían pedido de secuestro por robo en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

Con la información reunida, los investigadores allanaron un inmueble en el barrio San Roque, donde fueron detenidos los sospechosos. En el lugar se secuestraron boletas de compra y venta, formularios 08, constancias de seguros y verificaciones técnicas con irregularidades, además de otros elementos de interés para la causa.

Los vehículos involucrados también fueron secuestrados. La investigación continúa bajo la intervención del Juzgado de Garantías 8, que evaluará las responsabilidades penales de los detenidos y las posibles conexiones con hechos similares en otras provincias.