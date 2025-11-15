Encuentran a un hombre sin vida en San Martín y Esteco

Peatones y vecinos se vieron sorprendidos esta mañana por el hallazgo de un hombre sin vida en inmediaciones de San Martín y Esteco. Según informó la Policía, se trata de un hombre de 69 años que vivía en situación de calle y que solía deambular por la zona.

El cuerpo fue encontrado cerca del puente de la Esteco, un sector que hasta hace algunas semanas era utilizado como punto de encuentro por un grupo de personas en situación de calle, y que fue desalojado gracias a una intervención de la Municipalidad para erradicar la presencia de quienes permanecían debajo del puente.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajaron en el lugar para determinar las causas del fallecimiento y resguardar la escena mientras se aguardaba la intervención judicial.

