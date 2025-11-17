Apuñalado en un choque entre barrabravas en el macrocentro

Una vez más un enfrentamiento callejero entre jóvenes allegados al fútbol casi termina en homicidio. Ayer al mediodía en el macrocentro salteño se desató una brutal batalla urbana que culminó con uno de los beligerantes herido por arma blanca.

El lesionado tuvo que ser trasladado y asistido en un hospital público. Las primeras noticias aseguraron que sobre calle Ibazeta y su intersección con Aniceto Latorre confluyeron dos grupos de exaltados, todos hinchas del club Central Norte, pero de dos facciones distintas.

Aunque no trascendieron los verdaderos motivos del encuentro, en horas del mediodía de ayer se desencadenó en esa esquina una verdadera trifulca, que terminó con un apuñalado y el desbande de los violentos antes de la llegada de la policía.

El motivo del desencuentro -según fuentes- sería el control de una de las tribunas del estadio cuervo y obviamente el tema recurrente de las entradas que reciben algunos grupos de hinchas; tickets que luego se convierten en fuente de dinero, deslizaron algunos vecinos.

De todas maneras, y como sostienen los habitantes, un nuevo enfrentamiento -de los muchos que suceden en ese barrio- se produjo entre barrabravas del cuervo.

La gresca fue brutal -según el vecindario- y además de golpes y peleas hubo exhibición de puntas y armas blancas de ambos bandos.

La esquina de Aniceto Latorre e Ibazeta se volvió a teñir de sangre, porque tras las corridas, golpes y ataques con elementos punzantes, en la calzada quedó una persona joven herida.

El mediodía se convirtió en una pesadilla por los gritos, insultos, botellazos, cascotes y escenas de pugilato. La víctima del desencuentro fue asistida de urgencia en el lugar y luego trasladada a un hospital para recibir atención profesional. No trascendió la gravedad de la herida que recibió y si la misma puso en riesgo su vida,

Partido del 30

Esta situación puso un interrogante sobre el partido que pensaban disputar Central Norte y Juventud Antoniana el próximo domingo 30. Es que los organizadores piensan que se juegue con hinchas de los dos clubes en el Martearena. Pero hay un tema: tanto la hinchada cueva como la del santo están divididas y se tema que la pelea se de entre las hinchadas.

Por el hecho de sangre, hasta el cierre de esta edición la policía no informó acerca de la detención de los posibles agresores.