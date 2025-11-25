Denuncian un caso de mala praxis tras la muerte de una mujer en una clínica privada salteña

La muerte de Fabiana de los Ángeles Morales Andrada, de 47 años, luego de una cirugía ginecológica realizada en el Hospital Privado Tres Cerritos, derivó en una denuncia por un presunto caso de mala praxis que ya es investigado por la Justicia.

Su esposo, el abogado Roberto Reyes, dialogó con El Tribuno y manifestó su preocupación por el manejo médico posterior a la intervención, al considerar que hubo irregularidades en la atención y falta de información clara durante las horas críticas previas al fallecimiento.

El relato de lo sucedido

Según relató Reyes, su esposa fue sometida a una operación ginecológica programada para la extracción de nódulos el viernes 21 de corriente mes. Previamente, se había realizado todos los estudios requeridos y había sido considerada apta para la cirugía.

La intervención se realizó ese día por la mañana y estuvo a cargo de J. E. G., pero, de acuerdo al testimonio del esposo, se extendió durante más tiempo del previsto. Según les comentó el cirujano a cargo se habían presentado complicaciones pero las mismas fueron controladas. Pese a ello, al día siguiente los médicos le dieron el alta, asegurando que todo había salido bien.

Sin embargo, ya en su domicilio, durante la madrugada del domingo, Fabiana comenzó a presentar fuertes dolores abdominales, vómitos y dificultades para movilizarse. Ante este cuadro, la familia se comunicó con el médico tratante, quien indicó modificaciones en la medicación.

Luego de esa respuesta decidieron corroborar la indicación con un doctor cercano a ellos por vía telefónica, porque al momento de lo sucedido no se encontraba en la provincia. Este les advirtió que lo que le estaba ocurriendo a Fabiana no era normal y que debían llevarla a la clínica.

Al no notar mejoría y frente al deterioro de su estado, decidieron trasladarla e internarla. Según expuso el abogado, en la guardia pasó varias horas sin que se le realizaran estudios complejos, hasta que ayer por la mañana una médica les advirtió que la mujer presentaba un cuadro compatible con una posible hemorragia interna y una infección abdominal. "Me dijo que tenía un 'pequeño sangrado'", manifestó el esposo.

Ante esa situación, fue llevada nuevamente al quirófano, donde se dispuso su ingreso a un coma farmacológico debido a su estado crítico. Al salir de la intervención fue trasladada a terapia intensiva. En ese momento, el Dr. J. E. G. les informó que "todo había salido bien".

Posteriormente, ellos informaron que durante la tarde lograron ingresar a la UTI para ver cómo se encontraba Fabiana y manifestaron que la vieron "con buen semblante". Pero hoy, alrededor de las 2.20, llamaron a su hijo para avisarle sobre el fallecimiento de su madre.

Demoras en la entrega de la historia clínica

Roberto Reyes también denunció demoras en la entrega de la historia clínica completa, elemento fundamental para avanzar en la investigación. Ante esta situación, la Fiscalía dispuso una consigna policial en el establecimiento y un plazo hasta la medianoche para que se complete la entrega del documento.