Abusó de tres de sus hijas y fue condenado a 12 años de prisión

Un jubilado fue condenado acusado de haber abusado de tres de sus hijas desde 2018 hasta 2024 en una vivienda del barrio porteño de Constitución. La testimonial de dos de las víctimas en Cámara Gesell fue la pieza fundamental para la sentencia.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N°3 condenó a 12 años de prisión a un hombre de 73 años que durante seis años abusó sexualmente de tres de sus hijas. En el caso, intervino la Fiscalía General Nº3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, a cargo de Andrés Madrea.

Los jueces Gustavo Valle, Julio Báez y Gustavo Rofrano, consideraron a T.R. responsable del abuso sexual con introducción de partes del cuerpo en la vagina, agravado por ser ascendiente de la víctima y por su comisión contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, reiterado en al menos dos oportunidades y del abuso sexual agravado por ser ascendiente de la víctima y por su comisión contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en al menos dos oportunidades, en relación a la hija que denunció lo que estaba sucediendo.

Además, conforme a la información aportada por el portal Fiscales, lo consideraron culpable del abuso sexual agravado por ser ascendiente de la víctima y por su comisión contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en al menos dos oportunidades, de la menor de sus hijas. Por último, lo señalaron como responsable de la tentativa de abuso sexual, agravado por ser ascendiente de la víctima y por su comisión contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma en al menos dos oportunidades, con respecto a otra de sus cuatro hijas.

Tras el dictamen de la sentencia, el Tribunal ordenó que, una vez que la condena quede firme, “se obtenga y extraiga el perfil genético del hombre con el objetivo de que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879”.

Los abusos

En la investigación se logró constatar que el acusado abusó sexualmente de su hija, nacida en 2009, entre sus 9 y sus 15 años, dentro la habitación que ocupaban en un hotel familiar y cuando regresaba de su trabajo como taxista.

En episodios similares, el hombre también abusó de otras dos de sus hijas -nacidas en 2013 y 2015- entre sus 6 y sus 8 años, conforme al escrito difundido.

Se supo que los episodios ocurrían cuando las menores iban a visitar al acusado durante los fines de semana, ya que vivían con su madre mientras que algunos de sus hermanos convivían con su padre. La pareja se había separado, tras una relación de casi 20 años, y fruto de ese vínculo tuvieron siete hijos.

La mayor de las víctimas fue quien logró revelarle a su mamá, hace poco más de un año, de los abusos que sufrían, motivo por el cual se radicó la denuncia y dejaron de ver al hombre. Se supo, según contó la propia adolescente, que los ataques concluyeron cuando tenía 15 años, momento en el que mantuvo una fuerte pelea con el acusado.

Para el fiscal, la prueba fundamental del caso es el testimonio que brindaron las víctimas en Cámara Gesell, donde relataron cómo fueron los abusos y los golpes que recibían si se negaban.

Luego de los alegatos, los jueces dieron a conocer la sentencia y los fundamentos se basaron en la firmeza de todas las declaraciones, sobre todo de la víctima que denunció: “Su exposición no presenta contradicciones relevantes, y cuando la fiscalía y la defensa profundizaron en aspectos puntuales, la joven amplió su explicación con naturalidad, sin incurrir en exageraciones ni agregar elementos incompatibles con la acusación principal, denunciando los hechos sin ambages”, señaló Valle.

“El patrón: silencio, temor y revelación recién en la adolescencia, coincide con lo que suele observarse clínicamente en víctimas de abuso intrafamiliar”, concluyó.