Rosmery, la ex asesora de Milei, contra Yuyito, y Lemoine: aclaró su vinculo con el Presidente

Rosmery, la ex asesora de Javier Milei, volvió a referirse a su relación con el Presidente y dejó varias frases picantes sobre el pasado compartido, el entorno del mandatario y hasta la competencia sentimental que, según ella, existió alrededor del jefe de Estado.

En una entrevista con Desayuno Americano, la ex funcionaria contó que está escribiendo un libro titulado “Mieles del poder”, donde promete volcar parte de su experiencia cerca de Milei.

“El libro sirve para hacer una obra de teatro”, deslizó, entre risas, y aseguró que en esas páginas habrá mucho de su historia personal: “Yo creo que todos se culpan de algo, yo tengo cuatro años de charlas con él, todos los días de mi vida, mañana, tarde y noche”.

Sin definir el vínculo como noviazgo, sí admitió una fuerte intimidad emocional: “No fuimos pareja, fuimos amigos. ¿Amantes? No, tampoco, pero el ida y vuelta fue maravilloso y es maravilloso. El placer es muy grande”.

También recordó cómo fue el primer acercamiento con el entonces economista mediático, antes de que llegara a la Presidencia. Según relató, lo conoció durante una caminata de campaña: “Lo conocí en un desayuno, en el comienzo de campaña. Después, durante la caminata, le dije: ‘Te quiero ayudar’ y desde ahí empezamos a hablarnos todos los días”.

Rosmery aseguró que Milei le enviaba fotos y mensajes constantes: “Selfies en el aeropuerto, cuando viajaba, yo siempre tenía noticias de él”, contó, y hasta reveló el apodo privado con el que lo llamaba: “Paquetón”.

La ex asesora también habló del rol de Karina Milei, a quien definió como una figura clave en el armado del poder presidencial: “Desde el principio él me dijo que todo lo iba a delegar en su hermana. Ella eligió su grupo para trabajar. Es muy influyente”.

Sin embargo, marcó distancia con Fátima Florez, y con otras mujeres del entorno presidencial, y sostuvo que en su momento llegó a hacerle a Milei una especie de “lista” de las que estaban interesadas en él.

Entre esos nombres mencionó a Graciela Alfano, a Karen Reichardt y a Victoria Vannucci, aunque aclaró que muchas de esas lecturas las hacía a partir de lo que veía y leía en los medios.

Al ser consultada sobre por qué Milei nunca la reconoció públicamente ni se mostró en una foto con ella, Rosmery fue tajante: “No me desprecia, pero yo tengo mi material. Si quiere el libro, que lo compre. Los libros a los amigos también se compran”.

El conflicto con Yuyito González: “estaba súper intensa”

Uno de los pasajes más picantes de la charla fue cuando Rosmery se refirió a Yuyito González, con quien supo tener vínculo y que también fue relacionada sentimentalmente con Javier Milei. Según su relato, la situación con la conductora habría llegado a un punto límite dentro del entorno presidencial: “Yuyito estaba súper intensa, chicos”, lanzó sin vueltas.

Rosmery aseguró que el círculo más cercano al Presidente tuvo que intervenir para ponerle un freno, incluso de manera física y logística: “Llegó un momento en que la comitiva de adentro tuvo que armar el anillo presidencial para que ella no pasara, porque ya tenía prohibido pasar y quería pasar igual”.

En ese sentido, detalló que Yuyito habría intentado ingresar a la quinta presidencial pese a tener una negativa previa: “Fue con la camioneta, quería pasar como si nada, y no podía pasar. Ya le habían dicho que no”.

Según Rosmery, esta situación habría sido determinante para que el vínculo se cortara definitivamente y dejó entrever que Karina Milei tuvo un rol clave en esa decisión. Incluso deslizó que, puertas adentro, hubo reproches y tensiones posteriores: “Si yo hablara…”, dijo, dejando la frase inconclusa pero cargada de sentido.

También marcó una diferencia entre Yuyito y otras mujeres que estuvieron cerca de Milei: “Fátima fue más ubicada en el vínculo que Yuyito”, sostuvo, dando a entender que el problema no fue la exposición sino la insistencia.

Su fuerte postura sobre Lilia Lemoine: “está obsesionada”

Rosmery también fue muy contundente al referirse a Lilia Lemoine, una de las figuras más cercanas al presidente Javier Milei.

Según relató, el vínculo es directamente inexistente y conflictivo, principalmente por los ataques que recibe en redes sociales: “Me dice de todo en las redes. Todo lo que te puedas imaginar, me mata”, aseguró.

Cuando le pidieron que calificara a Lemoine en una escala del uno al diez, su respuesta fue tajante: “Menos uno”.

Además, fue aún más lejos al describir cómo percibe el vínculo de Lemoine con Milei: “Está obsesionada”, afirmó sin rodeos.

Finalmente, mientras prepara el lanzamiento de “Mieles del poder” y promociona su tema “Libertad y amor”, Rosmery sigue instalándose como una voz incómoda alrededor del Presidente, mezclando recuerdos, celos, política y algo de show mediático bajo el lema que repite cada vez que puede: “Yo no miento, todo lo que digo es verdad”.