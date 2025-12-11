Rosmery lanzó su primer tema “Libertad y amor”: ¿A quién se la dedica?

Rosmery, la ex asesora presidencial que ganó notoriedad tras su salida del equipo de Javier Milei, acaba de lanzar su primer tema, “Libertad y amor” y el debut generó de inmediato reacciones sobre si es dedicada al presidente.

En Desayuno Americano, mientras sonaba la canción en vivo, los panelistas manifestaron: “¿A quién le canta? ¿Al Presidente?”.

El ritmo pegadizo y la estética cumbiera hicieron que incluso la compararan con un ícono popular: “Es nuestra nueva Gilda”. Además, hubo un inesperado elogio que encendió el debate: “Canta mejor que Wanda, que es algo muy importante”, deslizaron entre carcajadas.

Los comentarios coincidieron en que Rosmery mostró un costado artístico desconocido. “Tiene ritmo, mucho perfil cumbiero. Es una cumbia tranqui para bailar a las cuatro de la mañana cuando estás allá, viste, que le diste mucho”, explicó uno de los panelistas mientras seguían el tema en vivo.

El debut de Rosmery como cantante llega después de su salida del círculo cercano del Presidente, un cambio rotundo de escenario que ahora la encuentra explorando la música con un estilo completamente opuesto al que mostraba en sus apariciones públicas.