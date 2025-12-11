PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
12 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

día del Gas
Senado provincial
reforma laboral de Milei
Causa Andis
abuso sexual de una niña wichi
gobernadores del NOA
día del Gas
Senado provincial
reforma laboral de Milei
Causa Andis
abuso sexual de una niña wichi
gobernadores del NOA

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Rosmery lanzó su primer tema “Libertad y amor”: ¿A quién se la dedica?

El debut como cantante llega después de su salida del círculo cercano del Presidente.
Jueves, 11 de diciembre de 2025 20:53
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Rosmery, la ex asesora presidencial que ganó notoriedad tras su salida del equipo de Javier Milei, acaba de lanzar su primer tema, “Libertad y amor” y el debut generó de inmediato reacciones sobre si es dedicada al presidente.

Notas Relacionadas

En Desayuno Americano, mientras sonaba la canción en vivo, los panelistas manifestaron: “¿A quién le canta? ¿Al Presidente?”.

 

 

El ritmo pegadizo y la estética cumbiera hicieron que incluso la compararan con un ícono popular: “Es nuestra nueva Gilda”. Además, hubo un inesperado elogio que encendió el debate: “Canta mejor que Wanda, que es algo muy importante”, deslizaron entre carcajadas.

Los comentarios coincidieron en que Rosmery mostró un costado artístico desconocido. “Tiene ritmo, mucho perfil cumbiero. Es una cumbia tranqui para bailar a las cuatro de la mañana cuando estás allá, viste, que le diste mucho”, explicó uno de los panelistas mientras seguían el tema en vivo.

El debut de Rosmery como cantante llega después de su salida del círculo cercano del Presidente, un cambio rotundo de escenario que ahora la encuentra explorando la música con un estilo completamente opuesto al que mostraba en sus apariciones públicas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD