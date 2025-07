Una madre denunció que quisieron robarle su bebé

Una vecina de San Ramón de la Nueva Orán denunció haber vivido una situación desesperante cuando, en plena madrugada, un desconocido intentó arrebatarle a su hijo de dos años. El hecho ocurrió mientras regresaba a su domicilio en el sector sur de la ciudad, acompañada por su madre, luego de una consulta médica en la guardia pediátrica de un hospital público.

La mujer, identificada como Silvana, relató a medios locales y en sus redes sociales que todo comenzó tras una urgencia médica. Su pequeño había sufrido la picadura de un insecto, por lo que decidió, junto a su madre, llevarlo de inmediato al hospital.

El relato

Según su testimonio, cerca de las 0.40 intentaron conseguir un remis a la salida del hospital, pero les informaron que no había vehículos disponibles. Ante esa situación, las dos mujeres y el niño emprendieron el regreso a pie por avenida Palacio, en dirección a su casa en el barrio 238 Viviendas.

Al llegar a la rotonda de Diego Calvici, notaron que un hombre las seguía. Para resguardarse, decidieron detenerse en una plaza cercana. Fue allí donde el sujeto se les acercó y comenzó a preguntar insistentemente si el niño era hijo de Silvana.

Ante la aterradora situación la mujer decidió poner la denuncia y exponer lo que vivió junto a su madre y a su bebé en las redes sociales, que viralizaron el hecho. Por el momento no surgieron novedades acerca del tema.

"Me preguntó como tres veces si era mi hijo", contó la mujer. "Después empezó a gritar 'dame el bebé, dame el bebé', exigiendo que se lo entregara", agregó.

Frente a la amenaza, la madre reaccionó con rapidez: tomó a su hijo en brazos y se alejó del lugar, mientras su madre intentaba protegerlos y dar aviso al 911. Sin embargo, Silvana cuestionó la respuesta del sistema de emergencias.

"Cálmese"

"La operadora solo me decía 'cálmese, cálmese' y me hacía más preguntas, cuando estábamos aterrorizadas. Me dijeron que me iban a volver a llamar, pero pasaron 20 minutos y terminé llamando yo de nuevo. En ese tiempo pudo haber pasado de todo. No reaccionaron al instante, se trata de un niño", reclamó.

Finalmente, y tras varios minutos de espera, un patrullero llegó al lugar y trasladó a la mujer para que pudiera identificar a un posible sospechoso.