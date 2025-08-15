VIDEO La Matanza: mataron a una mujer frente a su hijo y dos de los asesinos siguen prófugos

La inseguridad volvió a golpear con violencia en el partido bonaerense de La Matanza. El jueves por la tarde, Rita Mabel Suárez, de 47 años, fue abordada por tres delincuentes cuando se encontraba dentro de su camioneta Renault Sandero Stepway junto a su hijo de 15 años, en el cruce de las calles Miro y Florio, en Villa Luzuriaga. Esperaban que su otra hija saliera de una clase particular cuando, sin previo aviso, los ladrones intentaron robarles el vehículo.

Según el parte policial, uno de los atacantes sacó un arma de fuego y, tras un breve forcejeo, le disparó en el hombro izquierdo. Luego escaparon a pie. La mujer fue trasladada a la clínica Cruz Celeste, donde murió pese a los intentos de reanimación.

Investigación y pistas clave

Gracias a cámaras de seguridad privadas y municipales, los investigadores reconstruyeron los movimientos de los sospechosos tras el crimen. Se estableció que ingresaron a un supermercado a seis cuadras del hecho y realizaron una compra de agua mineral abonada con una billetera virtual a nombre de Máximo José Leguizamón, de 17 años, domiciliado en Rafael Castillo.

Un allanamiento de urgencia en su casa dio resultado negativo, aunque se hallaron elementos de interés para la causa. Las imágenes también mostraron que, tras salir del comercio, los tres se tomaron un remis hacia la calle Beasley al 1284. El chofer del Fiat Siena los identificó y confirmó que el viaje fue pagado con otra billetera virtual, esta vez a nombre de Alex Uriel Muñoz, de 19 años.

Con esa pista, la Policía allanó el domicilio de Muñoz y lo detuvo in fraganti, vistiendo la misma ropa utilizada durante el asalto. El tercer implicado, también menor, fue identificado pero continúa prófugo.

La investigación quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios, a cargo del fiscal Carlos Arribas. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado criminis causa. Muñoz será trasladado este viernes a sede judicial para su primera audiencia, mientras la búsqueda de los otros dos involucrados sigue activa.