La Municipalidad de Salta llevó adelante la segunda feria de la Fábrica Municipal en barrio San Benito.

La jornada contó con la participación de los emprendedores que se forman y producen en este espacio municipal. Además, hubo shows en vivo y actividades para toda la comunidad.

En la oportunidad, los vecinos pudieron recorrer los distintos stands y conocer de primera mano productos de carpintería, marroquinería, indumentaria y pastelería, todos elaborados en los talleres municipales.

Un año

Al respecto, la coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, destacó que "este primer año de vida de la Fábrica Municipal fue una experiencia muy positiva y exitosa para muchos emprendedores salteños", y agregó que cada uno de los productos exhibidos en la feria es resultado del trabajo diario que se realiza en el espacio.

Asimismo, Vilte remarcó que la Fábrica Municipal continúa funcionando con normalidad de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y que durante el verano seguirá con las puertas abiertas. En ese sentido, adelantó que en enero se sumarán nuevas capacitaciones.

Finalmente, la funcionaria señaló que para el próximo año se espera la puesta en marcha de una segunda Fábrica Municipal, tal como lo anunció el intendente, Emiliano Durand, con el objetivo de que más emprendedores se animen a participar, producir y generar nuevas oportunidades de trabajo en la ciudad.