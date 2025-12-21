Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación

Sancor Seguros cumple 80 años desde su creación en 1945 en Sunchales, Santa Fe, un hito que reafirma su rol como principal actor del mercado asegurador argentino. Esta iniciativa que comenzó hace ocho décadas, se transformó en una organización que crece, innova y sostiene un mismo propósito: acompañar a las personas en cada etapa de su vida, anticipar riesgos y construir futuro desde la prevención.

Como aseguradora, Sancor Seguros opera en los principales ramos del mercado, con una oferta integral que abarca seguros patrimoniales, seguros de personas y soluciones para el sector agropecuario. Su cartera incluye coberturas para individuos y empresas, desde automotores, hogar y movilidad, hasta vida, accidentes personales, salud y una amplia línea de seguros agrícolas. Esta diversificación permitió desarrollar un portafolio robusto y adaptado a las necesidades de distintos segmentos y regiones del país.

Con más de 9,3 millones de asegurados, 770 oficinas, 11.000 Productores Asesores de Seguros y 3.300 colaboradores, el Grupo mantiene una presencia federal sólida y un conocimiento profundo de las realidades regionales. Su crecimiento se extendió además a Brasil, Uruguay y Paraguay, reforzando su estrategia regional.

La diversificación también marcó el desarrollo del Grupo. Prevención ART es líder en Riesgos del Trabajo, con más de 1,8 millones de trabajadores protegidos; Prevención Salud se expande como la prepaga nativa digital con alcance nacional, posicionándose entre las primeras diez del país; y Prevención Retiro continúa creciendo en soluciones de previsibilidad y ahorro para el momento del retiro. A su vez, la incorporación de Banco del Sol fortaleció la oferta financiera digital del Grupo, mientras que Sancor Seguros Real Estate suma nuevas alternativas al sector inmobiliario, a lo largo de todo el territorio nacional. Esta evolución se complementa con iniciativas que crean valor económico y social, como CITES, Sancor Seguros Impulsa y Sancor Seguros Ventures, orientadas al desarrollo de proyectos deeptech, de triple impacto y de startups de sectores como insurtech, fintech y healthtech.

“Cumplir 80 años es invitar a reconocer nuestra historia y a quienes la hicieron posible. Sigue emocionando ver cómo nos convertimos en el Grupo asegurador líder con presencia nacional y en países vecinos, siempre guiados por un espíritu cooperativo que sigue siendo nuestra base”, afirmó Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros.

En los últimos años, la compañía intensificó su proceso de transformación tecnológica mediante la incorporación de inteligencia artificial aplicada a siniestros, suscripción, cotización y autogestión; el desarrollo de agentes virtuales de voz; y la adopción de un stack tecnológico híbrido y cloud que mejora la agilidad operativa y la experiencia de clientes y productores. Esta evolución tecnológica no reemplaza el trato humano: lo potencia.

El foco en las personas continúa siendo un pilar de la organización. A lo largo de 80 años, el Grupo sostuvo una cultura de cercanía y desarrollo de sus equipos, con una identidad cooperativa que se refleja en su capital humano. En este recorrido, la red de Productores Asesores de Seguros mantuvo su rol histórico como vínculo directo con cada asegurado y como sostén de su presencia territorial.

“Este aniversario representa mucho más que una cifra: es la confirmación de que una organización nacida en el interior del país puede transformarse y proyectarse hacia el futuro sin perder su identidad. Hoy nuestro desafío es seguir integrando innovación, cercanía y servicio para acompañar a las personas en un contexto que cambia todos los días”, agregó Carlos Casto, Presidente de SANCOR SEGUROS.

A 80 años de su fundación, SANCOR SEGUROS inicia una nueva etapa en la que buscará profundizar la integración de sus negocios, fortalecer su capacidad tecnológica y seguir ampliando su presencia en la región. El objetivo es avanzar hacia un modelo más ágil y conectado, capaz de adaptarse a un mercado en constante transformación y de ofrecer soluciones más completas a personas y organizaciones. Los próximos años estarán marcados por la consolidación de esta estrategia y por el desarrollo de soluciones que acompañen la evolución del sector.