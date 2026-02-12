PREVI, el chatbot de Prevención Salud de Sancor Seguros, amplía sus funcionalidades

En un sistema de salud cada vez más dinámico, donde los pacientes buscan respuestas rápidas, claras y disponibles en todo momento, los asistentes virtuales se consolidan como una herramienta clave para facilitar el acceso a la información y simplificar trámites cotidianos. En ese marco, Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS, continúa fortaleciendo su propuesta digital con la ampliación de funcionalidades de PREVI, su chatbot que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para algunas funcionalidades, orientado a mejorar la experiencia del usuario.

¡Diseñado para acompañar al afiliado las 24 horas, los 7 días de la semana, PREVI permite resolver gestiones de manera simple, ágil y segura, evitando demoras y brindando mayor autonomía en momentos donde la rapidez y la claridad resultan fundamentales para el cuidado de la salud.

Con esta actualización, el asistente virtual incorpora nuevas funcionalidades que optimizan la autogestión de los afiliados, entre las que se destacan:

● Generación de token de atención.

● Solicitud y consulta del estado de autorizaciones.

● Gestión de reintegros y consulta de valores a reintegrar.

● Obtención del certificado de asistencia al viajero.

● Descarga de facturas y consulta de deuda.

● Acceso al Programa Preferidos, que permite sumar a un amigo a la prepaga y obtener beneficios para ambos.

Desde Prevención Salud destacan que estas mejoras refuerzan el rol de PREVI como una herramienta facilitadora dentro del ecosistema de atención, al mismo tiempo que contribuye a descomprimir otros canales y a elevar los estándares de calidad en la atención al afiliado.

PREVI forma parte del ecosistema digital de Prevención Salud, prepaga con cobertura médica en todo el país, que brinda acceso a consultas, prácticas, internaciones y una amplia red de prestadores.

Para más información sobre el asistente virtual y sus funcionalidades, ingresar a la web de la prepaga: www.prevencionsalud.com.ar, donde los usuarios pueden iniciar la experiencia.

