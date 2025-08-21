PUBLICIDAD

23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Fentanilo contaminado
paro de los controladores aéreos
puerto guardián
accidente vial con víctima fatal
Feria Potencia Tartagal
caso de los audios
viento zonda en salta
Policiales

Declararon varios testigos en un juicio por femicidio

Hoy declararán policías y los médicos forenses.
Jueves, 21 de agosto de 2025 02:29
Testigo en el juicio por femicidio.
Ayer tuvo lugar la sexta jornada del juicio que se sigue contra Gustavo García Viarengo, acusado del delito de homicidio agravado en perjuicio de Nahir Viazzi Klimasauskas. Hecho ocurrido en Orán en febrero de 2023.

La jornada dedicada a las testimoniales continuó con el relato de tres testigos ofrecidos por la fiscalía, entre ellos, un hombre y una mujer que contaron que la mañana del 19 de febrero fueron a dejar a su amigo que vivía en ese edificio y vieron salir a una mujer corriendo y gritando desde el fondo: "me la mataron".

Los testigos aseguraron según radio Orán que "cuando se acercaron vieron el cuerpo de la víctima en el suelo".

Poco más tarde y a su turno, un amigo de la víctima contó sobre un episodio por un mal entendido que tuvo con la víctima por whatsapp, y que generó una supuesta discusión en la pareja.

Después de ese episodio se distanciaron para evitar ese tipo de situaciones. En ese momento se exhibieron en la sala de audiencias las imágenes de la captura de pantalla correspondientes a esa conversación.

Más tarde, también se escucharon tres testigos aportados por la defensa de Viarengo, todos amigos del único acusado. Uno de ellos había estado en el boliche junto a Viarengo la madrugada del hecho.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta hoy jueves 21 a la mañana para la declaración de otros testigos, entre ellos personal policial, y médicos forenses, informaron.

El juicio se lleva adelante en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, a cargo de los jueces Norma Roxana Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini.

La mañana del 19 de febrero de 2023 se reportó la presencia de una mujer sin vida en el patio interno de un edificio de la zona centro de San Ramón de la Nueva Orán. Había caído desde el cuarto piso. En ese momento estaba acompañada por el acusado, quien era su pareja.

 

