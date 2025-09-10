PUBLICIDAD

10 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
estudiante armado
Cadena Nacional
Cuota alimentaria
Mendoza
Ciencia y espacio
#MILAGROPARAELMUNDO
Miguel Nina
Inflación
Charlie Kirk
incendio
Policiales

Un incendio causó alarma en Tres Cerritos: se prendió fuego un local en refacción

Según testigos, un herrero realizaba tareas en el interior del establecimiento cuando, en medio de su trabajo, una placa tomó fuego.
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 18:03
Un principio de incendio generó preocupación este miércoles por la tarde en un local gastronómico en refacción, ubicado sobre la avenida del Bicentenario, frente a la plaza Isabel la Católica en el barrio Tres Cerritos de la capital salteña.

Según testigos, un herrero realizaba tareas en el interior del establecimiento cuando, en medio de su trabajo, una placa tomó fuego. Las llamas se propagaron con rapidez, pero fueron contenidas a tiempo. No se registraron personas heridas y los daños materiales fueron menores.

De inmediato, personal de Bomberos de la Policía y efectivos policiales acudieron al lugar. El humo que salía del comercio alarmó a transeúntes y vecinos, aunque la intervención rápida permitió sofocar el siniestro sin mayores consecuencias.

Tras una verificación en las instalaciones, Bomberos confirmaron que no había riesgos de reactivación. Con el fuego controlado, la circulación en la zona volvió a la normalidad y la actividad comercial comenzó a restablecerse con el correr de la tarde.

 

