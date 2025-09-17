Chatarrería narco: nueve detenidos y decomisan seis kilos de droga sintética y un arsenal de armas

En un operativo de alto impacto denominado “Operación Wireless”, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Tras una investigación que incluyó 10 allanamientos y seguimientos encubiertos,nueve personas fueron detenidas y se secuestró una importante cantidad de drogas sintéticas.

La pesquisa se originó a partir de un requerimiento del fiscal Leonel Gómez Barbella, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32, y contó con la autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención de la Secretaría N° 16 del Dr. Rafael Ortea Escandón. El objetivo inicial era investigar una estructura vinculada al robo y reducción de cables.

Los agentes de la División Investigación del Robo Organizado mantenían bajo vigilancia una chatarrería cercana a la Villa 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires, sospechada de ser el punto de acopio del material sustraído. Durante esa tarea observaron la salida de un vehículo utilitario desde el local y comenzaron un seguimiento encubierto que terminó en la calle Florida al 500, donde se produjo un trasbordo de ocupantes a un auto de alta gama negro estacionado en un garaje público.

En ese momento, los policías se identificaron y detuvieron a cinco hombres y una mujer. Durante la requisa hallaron tres bolsas con seis kilos de “Cristal”, una pistola calibre 9 mm con 17 cartuchos, 10 teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones vinculadas a la organización.

Con esa evidencia, la justicia ordenó profundizar la investigación y dispuso 10 allanamientos para identificar a otros miembros, mapear las conexiones y ubicar los centros de acopio de la droga.

En las últimas horas, los investigadores irrumpieron en cinco inmuebles de la Capital Federal (calles México, Uriarte, Campo Salles, Génova y Humboldt**); tres domicilios en Lanús (calles Remedios de Escalada, Warnes y Talcahuano); una vivienda en San Justo (calle Rincón) y un domicilio en Mar del Plata (calle Los Andes).

Como resultado se capturó a tres hombres adicionales y se secuestraron 280 pastillas de éxtasis, un kilogramo de cogollos de marihuana, cuatro notebooks y seis celulares más.

Todos los detenidos, argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor, acusados de portación de arma de guerra e infracción a la Ley Nacional de Drogas. La investigación continúa para determinar la red completa de vínculos de la organización y el origen de las sustancias incautadas.