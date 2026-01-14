El rastro perdido de Isabel: una ausencia que mantiene en vilo a Villa Los Álamos

Desde hace más de dos meses, la ausencia de Isabel Quispe se transformó en una preocupación constante para su entorno más cercano y para las autoridades que intervienen en el caso. El hombre, de 70 años, fue visto por última vez en la zona de Villa Los Álamos, y desde entonces no se registraron novedades certeras sobre su paradero.

La situación activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, un mecanismo que articula el trabajo de distintas áreas de la Policía de Salta, con la intervención directa de la Fiscalía Penal de Cerrillos, que dirige las actuaciones judiciales. Las tareas incluyen relevamientos territoriales, verificación de datos aportados y la difusión de información clave para facilitar su localización.

Según los datos aportados por sus familiares, Isabel Quispe es de contextura delgada, tez morena y tiene cabello corto de color negro. Además, presenta una leve discapacidad motriz, una condición que incrementa la preocupación por el tiempo transcurrido desde su desaparición y refuerza la necesidad de contar con información precisa y oportuna.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría de Villa Los Álamos, desde donde se dio inmediato aviso a las áreas correspondientes para poner en marcha el operativo de búsqueda. Desde entonces, los efectivos continúan con las diligencias previstas en este tipo de casos, manteniendo contacto permanente con la familia del hombre.

En este contexto, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad, remarcando que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar determinante. Quienes puedan aportar información sobre su paradero deben comunicarse de forma inmediata con el Sistema de Emergencias 911, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al teléfono 3875178169, correspondiente a la Subcomisaría de Villa Los Álamos, Distrito de Prevención 11.

El caso continúa abierto y la búsqueda sigue activa, con la expectativa de que la difusión y el compromiso social permitan obtener respuestas y llevar tranquilidad a una familia que, desde noviembre, espera volver a encontrarse con su ser querido.