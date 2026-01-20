Caso Liam Payne: dictan domiciliaria

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional le concedió la prisión domiciliaria a Ezequiel David Pereyra, el joven de 22 años acusado de haberle vendido cocaína a Liam Payne antes de que muriera al caer desde el tercer piso del hotel de Palermo en el que se hospedaba.

Pereyra, quien trabajaba en el hotel CasaSur, pasó más de un año detenido y ahora cumple arresto en su hogar con monitoreo electrónico.

El joven había sido arrestado al inicio de la causa por pedido del fiscal Andrés Madrea. Su defensa, a cargo del abogado Augusto María Cassiau, remarcó la "vulnerabilidad laboral" de Pereyra, quien se encontraba en una posición precaria al atender a un huésped de alto perfil como Payne.

Pereyra enfrentará un juicio oral ante el Tribunal 34 por el delito de entrega de estupefacientes a título oneroso, un cargo que podría acarrear una pena de entre 4 y 15 años de prisión si resulta condenado, y compartirá el banquillo de acusados con con Braian Paiz, el mozo imputado por suministrarle cocaína a Payne.

La defensa de Paiz había solicitado el beneficio alegando que el acusado sufría problemas de salud durante su detención en una alcaidía de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, la fiscalía se opuso al planteo y el tribunal de juicio lo rechazó en primera instancia.

Ante esa negativa, los abogados de Paiz presentaron un recurso de casación. Finalmente, la Cámara de Casación consideró que el mozo no tiene antecedentes penales, cuenta con domicilio fijo y no existe riesgo de fuga. Ambos acusados negaron haber obtenido ganancias por las entregas.