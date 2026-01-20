PUBLICIDAD

18°
20 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
San Lorenzo
Clima en Salta
Especial
Barrio 20 de Junio
Reforma laboral
Comodoro Rivadavia
Tragedia en España
Asalto comando
Policiales

Detuvieron a un hombre por robos a comercios en el microcentro de Salta

El procedimiento se realizó este lunes por la tarde en barrio Las Costas y estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones. El sospechoso, de 34 años, está vinculado a dos hechos ocurridos el jueves pasado en locales de calles España y Caseros. 
Martes, 20 de enero de 2026 00:22
Personal de la División Investigación Oeste junto al Sector 2 concretó la detención de un hombre de 34 años en la vía pública, en barrio Las Costas, tras una investigación por robos a comercios del microcentro de la ciudad de Salta.

Los hechos investigados

Según la información oficial, el detenido está vinculado a dos causas por robos cometidos el jueves pasado en locales ubicados sobre calle España y calle Caseros. A partir de tareas de campo y del aporte de la División Videoprotección, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 7, que dispusieron las medidas correspondientes tras el procedimiento.

 

