Argumentos "patriarcales" y el glamour de una condenada

Durante el juicio a la narcomodelo Martina Oliva, la defensa de la mujer estuvo a cargo del abogado Rambert Ríos, quien había manifestado que las acciones que la justicia le reclamó a la joven correspondían a actos de amor. "Ella actuó como una mujer enamorada que acompañó a su pareja. No sabía lo que hacía", dijo el letrado.

La jueza María Cataldi le respondió: "El amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos".

Y luego le espetó: "Eeducir el comportamiento de la mujer a un acto realizado por amor, es propio de una sociedad patriarcal, machista y despreocupada, donde la mujer es dejada de lado. Este argumento es propio de una novela, pero este argumento desconoce el empoderamiento de la mujer que ha venido sucediendo durante los últimos años", resaltó la magistrada al rechazar el intento de eludir la responsabilidad de la imputada.

Obviamente se vio que la mujer condenada no le afectó demasiado la sentencia. Luego de escuchar el veredicto, Martina protagonizó una escena glamourosa en la sala del Tribunal Oral Federal 1. Según diversos medios transcribieron, mientras era conducida por personal femenino de Gendarmería, la joven lanzó un comentario a la prensa: "Suban fotos lindas si van a subir, porque siempre suben fotos horribles".

La frase la dijo con una sonrisa socarrona y acompañada por su abogado, poco después de que se conociera la sentencia en su contra (siete años de prisión con beneficio de domiciliaria) ante el tribunal, integrado por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek.