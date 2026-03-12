VIDEO: condenaron a 7 años de prisión a la narcomodelo y 10 años para Joaquín Tolaba

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a Martina Oliva, conocida mediáticamente como la “narcomodelo”, a 7 años de prisión efectiva por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas. La mujer continuará con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme, ya que es jurisprudencia del tribunal mantener la medida de coerción vigente durante esa etapa del proceso.

En la misma causa también fue condenado su pareja, Gustavo Joaquín Tolaba. Por este hecho recibió una pena de 8 años de prisión, pero el tribunal dispuso acumular esa condena con otra anterior de 4 años, dictada el 28 de julio del año pasado por transporte de cocaína.

Como resultado de esa unificación de penas, Tolaba deberá cumplir una condena total de 10 años de prisión efectiva. Además, los jueces ordenaron el decomiso de una camioneta Toyota Hilux que estaba vinculada a la maniobra investigada.

La sentencia se conoció tras el juicio oral en el que ambos fueron considerados coautores de una operación de traslado de droga desde la zona de frontera hacia distintos centros de consumo. El tribunal determinó que la maniobra se realizó con la participación de varias personas, lo que agravó la calificación legal del delito.