Refuerzan las recomendaciones para prevenir el hantavirus en Salta

El Ministerio de Salud Pública de Salta difundió un nuevo informe epidemiológico y reforzó las pautas de prevención frente al hantavirus, una enfermedad viral transmitida por roedores silvestres que puede provocar cuadros graves. El reporte corresponde al período comprendido entre la Semana Epidemiológica 1 y la Semana 10 de 2026.

Según detalló la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, hasta el momento se confirmaron 12 casos en el territorio provincial. La mayor concentración se registra en el departamento Orán, con 10 diagnósticos positivos: ocho en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y dos en Colonia Santa Rosa.

En tanto, los otros dos casos se distribuyen en distintos puntos del norte provincial: uno en la ciudad de General Güemes y otro en Tartagal, en el departamento General José de San Martín.

Además de los contagios confirmados, el sistema de salud mantiene bajo vigilancia epidemiológica a 50 casos sospechosos distribuidos en varios departamentos, entre ellos Capital, Rivadavia, Santa Victoria y Anta.

El informe también señala que se registraron dos fallecimientos asociados a la enfermedad. Una de las víctimas residía en el departamento General José de San Martín y la otra en Orán. Ambos pertenecían al grupo etario de entre 20 y 50 años. En cuanto al perfil de los casos confirmados, 10 corresponden a hombres y dos a mujeres.

Síntomas de la enfermedad

El hantavirus suele manifestarse inicialmente con síntomas similares a los de un cuadro gripal. Entre los principales signos de alerta se encuentran fiebre alta, dolores musculares, escalofríos y dolor de cabeza.

También pueden presentarse náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Sin embargo, el síntoma más crítico es la dificultad respiratoria, que puede aparecer en etapas avanzadas de la enfermedad y requiere atención médica inmediata.

Medidas de prevención

Desde Salud Pública recordaron que la principal vía de contagio es la inhalación de partículas provenientes de la orina, saliva o heces de roedores infectados. Por ello, las autoridades insistieron en adoptar medidas preventivas tanto en viviendas como en áreas rurales.

Entre las recomendaciones principales se destacan ventilar los ambientes que hayan permanecido cerrados durante largo tiempo antes de ingresar y humedecer el suelo con agua y lavandina antes de barrer, para evitar levantar polvo contaminado.

También se aconseja mantener los alrededores de las viviendas desmalezados, no acumular leña ni escombros cerca de las casas y sellar posibles orificios por donde puedan ingresar roedores.

En relación con la manipulación de alimentos, se recomienda almacenarlos en recipientes herméticos y lavar latas o envases antes de abrirlos. Además, quienes realicen tareas de limpieza en galpones o zonas rurales deben utilizar guantes y barbijo como medida de protección.

Para quienes realizan actividades al aire libre, las autoridades aconsejan acampar en lugares despejados, alejados de matorrales, y evitar dormir directamente sobre el suelo.

Ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, se recomienda no automedicarse y acudir de inmediato al centro de salud u hospital más cercano para recibir atención médica.