Crece el alerta por el chikungunya y los casos se concentran en Salvador Mazza

El brote de chikungunya en la provincia mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, con Salvador Mazza como el principal foco de contagios. La localidad fronteriza concentra el 66% de los casos registrados en Salta, por lo que se reforzaron las acciones sanitarias y de control del mosquito transmisor.

Ante el escenario epidemiológico, se realizó una reunión interinstitucional en el hospital de Profesor Salvador Mazza. El encuentro estuvo encabezado por el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, y el intendente Gustavo Subelza, quienes analizaron la evolución de los contagios y definieron medidas para contener el brote.

Según los datos oficiales, la localidad registra actualmente 96 casos, lo que representa dos tercios del total provincial. García Campos explicó que la situación requiere un seguimiento permanente, ya que la circulación viral es elevada en la zona de frontera.

“Nos reunimos para evaluar la situación y delimitar directrices de cómo seguir. Dentro de Salta, ésta es la localidad con mayor transmisión y es el espejo de lo que sucede en el lado de Bolivia. Hoy se notifican poco más de 150 casos a nivel provincial, de los cuales casi 100 pertenecen exclusivamente a esta área operativa”, indicó.

El funcionario advirtió además que el número de casos podría aumentar en los próximos días, debido a la gran cantidad de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

El informe epidemiológico municipal señala que el brote actual fue declarado oficialmente el 25 de febrero y recuerda antecedentes importantes en la región, como el registrado en 2016, cuando se notificaron 713 casos.

Actualmente la circulación del virus se detecta en distintos sectores de la ciudad, entre ellos los barrios Ferroviario, San Martín, El Triángulo, Barrio Norte, 28 de Marzo, El Chorro y Lucero del Alba.

Soledad Pérez, gerente general del hospital local, explicó cómo se organiza la atención frente al aumento de consultas.

“Tenemos el consultorio de febriles funcionando de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, de lunes a lunes. Es fundamental que los pacientes se acerquen para la confección de la ficha epidemiológica, que es lo que nos permite tomar decisiones y realizar los bloqueos focales correspondientes”, explicó.

Los registros muestran que el brote afecta a personas de entre 4 y 80 años. Sin embargo, el mayor porcentaje de casos se concentra en el grupo de 5 a 14 años, especialmente entre varones, donde se registra un 35,5% de prevalencia.

Ante este escenario, el municipio decidió involucrar también al sistema educativo en las tareas de prevención.

El intendente Gustavo Subelza destacó la importancia del compromiso de los vecinos en la eliminación de criaderos de mosquitos.

“Vamos a llevar repelentes a cada escuela y poner personal en las puertas para asegurar que los chicos estén protegidos. Sin embargo, no puede ser que el Estado tenga que solucionar lo que el vecino deja en el fondo de su casa. Hay gente que se toma horas para criticar en redes sociales pero no diez minutos para eliminar el agua estancada”, sostuvo.

En paralelo, el hospital reforzó su capacidad de internación y el abastecimiento de insumos básicos como paracetamol y sales de rehidratación. Pérez remarcó que el control de los criaderos es clave para frenar la propagación del mosquito.

“Estamos detectando casos incluso dentro de una misma familia. Por eso, el trabajo de APS y los agentes socioambientales es indispensable para el tratamiento de los criaderos, que es la única vía para terminar con la circulación del vector”, señaló.

Como parte de las acciones de control, el municipio inició la notificación formal a gomerías y propietarios de terrenos baldíos para evitar la acumulación de neumáticos y chatarra a la intemperie. Las autoridades advirtieron que desde ahora se aplicarán multas en caso de incumplimiento.

El operativo de saneamiento incluirá el despliegue de más de 15 camiones y contará con el apoyo del Ejército Argentino para realizar descacharrados masivos en los sectores donde se detectaron focos de infección.

Además, las autoridades sanitarias preparan una coordinación binacional. Para este viernes está prevista una reunión entre funcionarios de Salta y del departamento de Tarija, en Bolivia, con el objetivo de coordinar bloqueos sanitarios y estrategias de vigilancia epidemiológica a ambos lados de la frontera.

Sobre el chikungunya

El término chikungunya proviene de la lengua africana makonde y significa “doblarse por el dolor”, en referencia al intenso dolor articular que provoca la enfermedad. Fue descrita por primera vez en Tanzania en 1952 y el virus fue aislado en Tailandia en 1958.

La enfermedad no se transmite de persona a persona. Para propagarse necesita un vector, que es el mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, el mismo que transmite dengue.

La evidencia científica indica que quienes contraen chikungunya desarrollan inmunidad de por vida, por lo que la infección generalmente ocurre una sola vez.

El tratamiento es sintomático y en aproximadamente el 98% de los casos se realiza de manera ambulatoria. Se recomienda reposo en cama, preferentemente con el uso de mosquitero, y para el control de la fiebre y el dolor se utiliza paracetamol o acetaminofén.

También se aconseja ingerir abundantes líquidos como agua, agua de coco, sopas, jugos de frutas o suero de rehidratación oral.

Las muertes por chikungunya son poco frecuentes y suelen estar asociadas a enfermedades preexistentes. Los grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves son los bebés menores de un año, las mujeres embarazadas, las personas con comorbilidades y los adultos mayores.

Las mujeres que contraen chikungunya durante el embarazo no transmiten el virus al bebé durante la gestación. Sin embargo, se ha documentado transmisión al recién nacido cuando la madre presenta síntomas desde dos días antes hasta dos días después del parto.