El parque Del Bicentenario celebra un nuevo aniversario con una jornada llena de actividades

El Parque del Bicentenario se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una jornada repleta de actividades recreativas, deportivas y culturales pensadas para toda la familia. El evento se realizará el sábado 12 y contará con una variada programación que se extenderá durante gran parte del día.

Las actividades que se realizarán en la tarde, desde las 16, son “Reciclate”, destinada a niños. La propuesta se realizará junto a la Fundación CEO-Sol y busca enseñar, a través del juego, la importancia de la separación de residuos y el cuidado del ambiente.

A las 17 comenzará la demostración “A rodar”, con la participación de skaters, BMX y rollers. La actividad será abierta al público y se realizará en la zona del skate park y playón del predio.

En paralelo, entre las 17 y las 18.30, el parque recibirá la visita de la Escuela de Cocina Gourmet, que llegará con su camión de capacitación para ofrecer una charla gastronómica y degustación de dulces para los asistentes.

La jornada continuará a las 18.30 con el “Duelo de Zumba”, una clase magistral a cargo de la reconocida profesora Nelly Herrera junto a los profesores del parque. La actividad se desarrollará en el escenario central y promete combinar baile, música y color.

Desde las 19.30, el DJ Monco animará la previa del show principal con una propuesta musical para bailar y acompañar el clima festivo del aniversario.

El cierre de la jornada llegará a las 20 con el espectáculo “Choque Urbano”. Una hora más tarde, a las 21, se realizará el momento más esperado del día: el tradicional “Feliz cumple parque”, donde se soplarán las velitas para celebrar un nuevo año de este espacio verde que se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes de la ciudad.

Inaugurado oficialmente el 12 de marzo de 2015, el Parque del Bicentenario fue concebido como un proyecto estratégico para recuperar y poner en valor un sector clave del norte de la ciudad, transformándolo en un espacio público destinado al encuentro, la recreación y el deporte.

A lo largo de estos años, el parque se consolidó como uno de los principales espacios verdes urbanos de Salta. Actualmente cuenta con más de 70 hectáreas que incluyen una laguna artificial, kilómetros de ciclovías, estaciones aeróbicas y una importante biodiversidad, con más de un centenar de especies de aves.

El Parque del Bicentenario recibe diariamente a miles de salteños y visitantes que lo eligen para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales, consolidándose como un espacio de integración y disfrute para toda la comunidad.