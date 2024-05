Los aparatos para calefaccionar: entre 21 mil y un millón de pesos

Tras el brusco descenso de temperatura por el ingreso de un frente frío, las casas de electrodomésticos y artículos para el hogar del centro ya comenzaron a exhibir caloventores, estufas y convectores en sus vidrieras y si bien, los salteños observan, consultan y comparan precios, se toman su tiempo antes de concretar una compra. La oferta de estos productos en los distintos locales del microcentro es variada y los precios también.

Según un relevamiento efectuado por El Tribuno, adquirir un artefacto para calefaccionar puede significar un gasto de entre 21 mil y un millón de pesos. La inflación hizo estragos. El año pasado se requería entre 6 mil y 200 mil pesos.

El encargado de un local de una sucursal ubicado sobre la peatonal Alberdi explicó que recibieron mercadería para la temporada de frío, pero que la próxima semana recibirían más.

Primero analizan

"Las estufas a cuarzo, que siempre eran las más económicas están faltando y probablemente las recibamos el próximo jueves. Cuestan entre 21 y 27 mil pesos. Si bien la gente se acerca a preguntar los precios, primero analiza muy bien el consumo y lo que le conviene, cosa que antes no hacían. Y ni hablar de la preocupación por las boletas de la luz y el gas. Se quejan bastante por eso", manifestó.

Los precios de los artefactos dependen de la marca, el tipo y nivel de consumo: alto o bajo y la calidad. Un caloventor pequeño cuesta entre 22 y 42 mil pesos, mientras que uno de mayor tamaño ronda los 57 mil pesos y uno de pared sale 186 mil pesos. Un convector eléctrico puede costar entre 50 mil y 81 mil pesos. Un vitroconvector ronda entre 90 mil y 131 mil pesos. En tanto, un calefactor sin salida está entre 163 mil y 211 mil pesos y uno tiro balanceado va desde los 258 mil pesos a los 310 mil.

Un aire acondicionado frío-calor puede costar entre 600 mil y un millón de pesos.

Subas exorbitantes

Si se comparan estos valores con los del año pasado, la suba resulta exorbitante. En mayo de 2023, los caloventores y las estufas de cuarzo, las opciones más económicas presentaban precios alrededor de los $6.000. En tanto, las estufas halógenas y los convectores eléctricos tenían precios más elevados, que iban desde los $7.500 hasta los $14.000. En cuanto a los vitroconvectores, los precios iniciaban en los $23.000 y $36.000. Y los aires acondicionados frío/calor costaban entre $190.000 y $600.000.

Desde un local de electrodomésticos ubicado sobre la avenida San Martín, un gerente contó que: "está viniendo gente a preguntar por estos productos, no masivamente porque eso pasa cuando estamos en el crudo invierno y hay una ola de frío grande de varios días pero se ve un interés".

Y añadió: "La gente siempre se inclinaba a los aparatos eléctricos por su menor costo y porque no hacían falta instalaciones pero cuando la luz empezó a subir se veía más interés por la calefacción a gas. El tema es que ahora subió todo".

"Lo que sí, lo más consultado y comprado sigue siendo la tecnología: los teléfonos celulares, por ejemplo y la computadoras. De eso siempre se registra venta. Esperamos que las cosas repunten un poco porque con esta crisis está todo complicadísimo. Las expectativas varían mes a mes".

"Habrá que abrigarse bien"

"Si me llevo un calefactor no quiero ni imaginar cuanto me vendrá la boleta de luz, pero no queda otra lamentablemente, por el frío. Encontré uno a 20 mil pesos y puedo hacerlo en cuotas. Eso es lo único positivo", contó Marta, una vecina de la zona oeste de la ciudad, mientras observaba precios en un local céntrico.

Josefina, una joven madre, expresó que solo entraba al comercio para mirar precios. "Ahora no voy a comprar nada, menos electrodomésticos por las subas y porque lo más importante es priorizar la comida. Habrá que abrigarse bien y tratar de no enfermarse. Hay que ponerse todas las vacunas. Vine a la peatonal a comprarle gorritos a mi bebé y ropa de invierno porque está terrible el frío".

En tanto Daniela, contó que "hay que abrigarse más y sacar la estufa pero medirse bien con el consumo para no terminar pagando tanto".