"Estamos $170 abajo del promedio del interior"

Hace casi una semana se llevó a cabo la audiencia pública por el incremento que solicitó Saeta a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para llevar el boleto de $490 a poco más de $740.

En ese contexto, Saeta difundió un informe de la FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) en el que se ubicó a Salta en el puesto 14 de 67 jurisdicciones (o tipo de transporte ya que en el caso de AMBA incluye tren y subte), respecto al costo del boleto para el transporte público.

En cuanto a la tarifa mínima o plena, en los dos extremos del informe figura el boleto de $200 para el tren de AMBA y por encima de los mil pesos para la ciudad de La Candelaria de Posadas. En base al registro se plantean cuatro ejes, dos más baratos y los subsiguientes los dos más caros. En el primer peldaño están las ciudades que tienen un boleto entre $200 y $350 que son 9 jurisdicciones. Salta se ubica en el segundo escalón, entre las jurisdicciones que tienen un costo de entre $400 y $600 y que incluye a 12 jurisdicciones. En tanto que la gran mayoría (37 ciudades) se ubican en el tercer peldaño con un boleto de entre $600 y $800 y 8 ciudades por encima de los $800 a los mil pesos. Mientras que Posadas quedó como la única jurisdicción con un boleto por arriba de los mil pesos.

Clauadio Mohr, presidente de Saeta, resaltó que los datos "echan por tierra lo que alguien dijo en la audiencia pública, que tenemos el boleto más caro del país, dato mata relato", advirtió.

Mohr señaló además que "hay un dato fundamental" en cuanto al promedio nacional del boleto de transporte público para el interior, que se ubicó en $665. "Estamos $170 más abajo que el promedio", destacó y agregó que "además estamos hablando de recorridos urbanos y tarifas mínimas, y en nuestro caso es tarifa única y el costo abarca recorridos urbanos y metropolitanos porque en AMBA tiene de 0 a 2 kilómetros y nosotros tenemos el mismo valor para más de 35 km, por ejemplo Chicoana".

A la par, recordó que mientras la ciudad capital del país "continúa recibiendo con normalidad los subsidios nacionales", de todos modos "pidió un fuerte aumento en la tarifa".

En el informe figura que el subte de capital (para el mínimo de 1 al 20 viajes mensuales) tendrá un incremento de 505% en dos meses y alcanzará los $757 en junio,. "En caso de no tener la Tarjeta SUBE registrada, el precio de los boletos será aún mayor y las tarifas se acercarán a los 1.000 pesos", destacó la Federación. En tanto, el boleto de colectivo para la misma región para el recorrido medio, de 6 a 12 kilómetros, aumentará a $323.9 para usuarios con tarjeta SUBE registrada, $515 para la no registrada y $145 para quienes tengan la tarifa social. En tanto, para más de 27 kilómetros: $370 para sube no registrada, $589 para la no registrada y $166 para usuarios de tarifa social.

En cuanto a los subsidios provinciales que se incrementaron ante la quita de subsidios nacionales, Mohr aseveró que "son subsidios fuertes" y "es lo que nos permite tener una tarifa baja".

Uno de los diputados provinciales que participó de la audiencia fue Roque Cornejo de Ahora Patria. Aseguró que el dato en Salta solo se enfoca en el área metropolitana donde el boleto "es más barato" y ejemplificó que "en Orán y Tartagal no es lo mismo, incluir a Salta es una exageración", calificó.

En segundo lugar, el diputado del olmedismo aseguró que el boleto en capital "está subsidiado por todos los contribuyentes", en referencia a los subsidios provinciales, los cuales,indicó, "el año pasado fueron 26 mil millones de pesos, y nación puso $4 mil millones, de los cuales el 85% quedó para Saeta en capital y solo el 15% fue para el interior".

Cornejo agregó que además esos subsidios "están totalmente desvirtuados" ya que "se pagan por kilómetro y no por pasajero". Para reforzar, aseguró que las cifras surgen del último balance presentado por la empresa en 2022.